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Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины

Встреча лидеров двух стран проходит в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне в эти минуты. Ранее украинский президент сообщил о новом этапе сотрудничества Киева со Штатами.

1 сентября, 18:43
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/KateSullivanDC/status/1433136420521185290/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KateSullivanDC</a></p>

Фото © Twitter / KateSullivanDC

В Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне в эти минуты проходит встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Глава Белого дома заявил о приверженности Штатов суверенитету Незалежной на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Слова американского лидера передаёт пресс-пул Белого дома.

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"Соединённые Штаты остаются в полной мере привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии", — заявил глава Белого дома. Байден также добавил, что США поддерживают "Североатлантические устремления Украины".

Напомним, сегодня, 1 сентября, Владимир Зеленский проводит переговоры с президентом США Джо Байденом. При этом американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог Борис Межуев раскрыл Лайфу причины такого решения.

Зеленский прибыл в Вашингтон 30 августа с трёхдневным визитом и провёл совместно с другими членами украинской делегации несколько встреч. Так, глава Украины заявил о новом этапе сотрудничества Украины с США. Он отметил важность для Киева поддержки Вашингтона, в том числе по вопросу вступления Незалежной в НАТО. Страны подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнёрства.

Прощальный визит: Что поехал просить у Байдена глава Украины

Прощальный визит: Что поехал просить у Байдена глава Украины

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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