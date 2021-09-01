Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины

В Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне в эти минуты проходит встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Глава Белого дома заявил о приверженности Штатов суверенитету Незалежной на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Слова американского лидера передаёт пресс-пул Белого дома.

"Соединённые Штаты остаются в полной мере привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии", — заявил глава Белого дома. Байден также добавил, что США поддерживают "Североатлантические устремления Украины".

Напомним, сегодня, 1 сентября, Владимир Зеленский проводит переговоры с президентом США Джо Байденом. При этом американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог Борис Межуев раскрыл Лайфу причины такого решения.