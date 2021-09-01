Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины
Встреча лидеров двух стран проходит в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне в эти минуты. Ранее украинский президент сообщил о новом этапе сотрудничества Киева со Штатами.
Фото © Twitter / KateSullivanDC
В Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне в эти минуты проходит встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Глава Белого дома заявил о приверженности Штатов суверенитету Незалежной на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Слова американского лидера передаёт пресс-пул Белого дома.
"Соединённые Штаты остаются в полной мере привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии", — заявил глава Белого дома. Байден также добавил, что США поддерживают "Североатлантические устремления Украины".
Напомним, сегодня, 1 сентября, Владимир Зеленский проводит переговоры с президентом США Джо Байденом. При этом американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог Борис Межуев раскрыл Лайфу причины такого решения.
Зеленский прибыл в Вашингтон 30 августа с трёхдневным визитом и провёл совместно с другими членами украинской делегации несколько встреч. Так, глава Украины заявил о новом этапе сотрудничества Украины с США. Он отметил важность для Киева поддержки Вашингтона, в том числе по вопросу вступления Незалежной в НАТО. Страны подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнёрства.
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