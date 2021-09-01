Трансляции первого дня второго марафона "Новое знание" набрали 22 миллиона просмотров
В соцсетях записи лайкнули и репостнули свыше 280 тысяч раз. Сегодня в шести городах проведения марафона выступили 48 спикеров.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Трансляции первого дня второго просветительского марафона "Новое знание", который проводится с 1 по 3 сентября, набрали 22 миллиона просмотров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе марафона.
"Трансляции первого дня второго просветительского марафона "Новое знание" набрали 22 миллиона просмотров, более 280 тысяч лайков и репостов в социальных сетях", — указали в пресс-службе.
Путин, Мишустин, Лавров, Нурмагомедов и Баста: Выступления на марафоне "Новое знание" можно посмотреть онлайн
Уточняется, что в шести городах проведения марафона выступили 48 специалистов разных областей, в том числе государственные деятели, предприниматели, выдающиеся представители культуры, науки, искусства, спортсмены. Как итог, "всего более 48 часов контента". Кроме того, к выступлениям спикеров марафона присоединилось более миллиона учащихся из российских школ.
Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин. Глава государства сегодня выступил перед школьниками и рассказал о детских мечтах.
"Ты будешь жить, а я иду умирать": Путин на марафоне "Новое знание" рассказал, как в боях на Невском пятачке его отца спас друг
В марафоне принимают участие более 150 лекторов и наставников. Это успешные бизнесмены, учёные, представители культурной сферы, спортсмены, видные государственные деятели. Среди спикеров заявлены глава МИД РФ Сергей Лавров, рэпер Василий Вакуленко (Баста), уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова, основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва, боец Хабиб Нурмагомедов и многие другие.
Комментариев: 0