Трансляции первого дня второго марафона "Новое знание" набрали 22 миллиона просмотров

Трансляции первого дня второго просветительского марафона "Новое знание", который проводится с 1 по 3 сентября, набрали 22 миллиона просмотров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе марафона.

"Трансляции первого дня второго просветительского марафона "Новое знание" набрали 22 миллиона просмотров, более 280 тысяч лайков и репостов в социальных сетях", — указали в пресс-службе.

Уточняется, что в шести городах проведения марафона выступили 48 специалистов разных областей, в том числе государственные деятели, предприниматели, выдающиеся представители культуры, науки, искусства, спортсмены. Как итог, "всего более 48 часов контента". Кроме того, к выступлениям спикеров марафона присоединилось более миллиона учащихся из российских школ.

Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин. Глава государства сегодня выступил перед школьниками и рассказал о детских мечтах.