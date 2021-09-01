Климкин назвал главную интригу рабочей поездки Зеленского в США

На данный момент главной загадкой визита лидера Незалежной Владимира Зеленского в США является его личный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Причём задача последнего в ходе встречи заключается в том, чтобы понять, есть ли у президента Украины стратегия и воля её выполнить. Об этом сообщил экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24".

"Американцы очень интересно построили программу. Они на первый день выстроили встречи Зеленского с отдельными министрами — так, чтобы ввести его в курс, я так аккуратно скажу, по разным темам. Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига — это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, там лучше, на самом деле", — сказал бывший дипломат.

Причём, как отметил Климкин, тот ход, что сделали американцы со встречами лидера Украины с отдельными министрами, "очень правильный". Так, по его мнению, Зеленский "составит себе понимание перед встречей с Джо Байденом". Для президентов главное — познакомиться, считает Климкин. К тому же Байден хочет узнать Зеленского и понять его дальнейшие действия.

"Куда дальше Украине, есть ли стратегия у Зеленского и есть ли политическая воля её выполнить. И от этого, на самом деле, очень многое зависит", — подчеркнул Климкин.

Причём экс-министр заявляет, что "Зеленский не вернётся с пустыми руками" из Соединённых Штатов. Поэтому встреча президентов Украины и США — "разведка перед боем для Зеленского". Для лидера Незалежной главное — "химия", которая может случиться при встрече с Байденом. А от тет-а-тета "мы не получим результатов", резюмировал Климкин.

Ранее американский телеканал назвал Зеленского "президентом Левински". Эта фамилия знакома жителям Штатов и всего мира, ведь именно с ней связан один из самых известных скандалов в американской политике.