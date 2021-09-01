В Пентагоне не исключили сотрудничества с "Талибаном"

"Это возможно. <...> Что касается нашего взаимодействия с ними <...>, на войне с тем, чтобы снизить риск для военных и всей миссии, ты делаешь то, что ты должен делать, а не то, что ты бы хотел делать", — сказал он, отвечая на вопрос о том, допускает ли Пентагон совместную работу с талибами для борьбы с террористами.