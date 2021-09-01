В Пентагоне не исключили сотрудничества с "Талибаном"
По словам председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли, на данный момент нет никаких гарантий, что эта "безжалостная группировка" изменит свою политику.
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Министерство обороны США не исключает возможности сотрудничества Вашингтона с представителями радикальной группировки "Талибан"* для борьбы с ИГИЛ*. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.
"Это возможно. <...> Что касается нашего взаимодействия с ними <...>, на войне с тем, чтобы снизить риск для военных и всей миссии, ты делаешь то, что ты должен делать, а не то, что ты бы хотел делать", — сказал он, отвечая на вопрос о том, допускает ли Пентагон совместную работу с талибами для борьбы с террористами.
Милли отметил, что на данный момент он не представляет, какое будущее ждёт "Талибан". По его словам, нет никаких гарантий, что эта "безжалостная группировка" изменит свою политику.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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