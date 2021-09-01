"Нужны гарантии": Украинский посол потребовал принять Незалежную в НАТО из-за "Северного потока – 2"
Дипломат отметил, что Киев "видит угрозу" в реализации проекта и потому следует остановить газопровод, строительство которого практически завершено.
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Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вступление Незалежной в НАТО должно стать для страны гарантией после запуска "Северного потока – 2". Дипломат также отметил, что Киев выступает категорически против газопровода.
"Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО", — сказал Мельник в интервью газете Die Welt.
Он также призвал западные страны проявить "новое мужество" и побыстрее включить Украину в состав альянса. Кроме того, посол подчеркнул, что Киев "видит угрозу" в реализации проекта и потому следует остановить практически уже готовый к работе "Северный поток – 2".
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине написали американскому лидеру Байдену письмо с требованием остановить "Северный поток – 2". Политики и общественники из Незалежной хотят, чтобы глава США "защитил" их страну и всю Европу.
Напомним, "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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