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"Нужны гарантии": Украинский посол потребовал принять Незалежную в НАТО из-за "Северного потока – 2"

Дипломат отметил, что Киев "видит угрозу" в реализации проекта и потому следует остановить газопровод, строительство которого практически завершено.

1 сентября, 17:53
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Фото © Nord-stream2.com

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вступление Незалежной в НАТО должно стать для страны гарантией после запуска "Северного потока – 2". Дипломат также отметил, что Киев выступает категорически против газопровода.

"Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО", — сказал Мельник в интервью газете Die Welt.

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Он также призвал западные страны проявить "новое мужество" и побыстрее включить Украину в состав альянса. Кроме того, посол подчеркнул, что Киев "видит угрозу" в реализации проекта и потому следует остановить практически уже готовый к работе "Северный поток – 2".

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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине написали американскому лидеру Байдену письмо с требованием остановить "Северный поток – 2". Политики и общественники из Незалежной хотят, чтобы глава США "защитил" их страну и всю Европу.

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Напомним, "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.


"Газпром" завершает укладку второй нитки "Северного потока – 2"

"Газпром" завершает укладку второй нитки "Северного потока – 2"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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