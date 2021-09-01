Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вступление Незалежной в НАТО должно стать для страны гарантией после запуска "Северного потока – 2". Дипломат также отметил, что Киев выступает категорически против газопровода.

"Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО", — сказал Мельник в интервью газете Die Welt.

Он также призвал западные страны проявить "новое мужество" и побыстрее включить Украину в состав альянса. Кроме того, посол подчеркнул, что Киев "видит угрозу" в реализации проекта и потому следует остановить практически уже готовый к работе "Северный поток – 2".