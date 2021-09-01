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Школьники из Новосибирска отказались от цветов на 1 сентября, чтобы исполнить мечту слабовидящей девочки

Теперь Вика, которая так хотела пойти в первый класс, сможет впервые сесть за парту. Собранных средств оказалось достаточно, чтобы оплатить услуги тьютора, который будет сопровождать малышку.

1 сентября, 17:45
<p>Вика Бузикова. Фото © <a href="https://www.nsk.kp.ru/daily/28323/4467953/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru </a></p>

Вика Бузикова. Фото © kp.ru

Слабовидящая Вика Бузикова сможет пойти в первый класс, так как вместо покупки букетов ко Дню знаний ученики нескольких школ Новосибирска приняли участие в акции "Дети вместо цветов". Собранных денег оказалось достаточно, чтобы оплатить услуги сопровождающего её тьютора, и теперь малышка сможет впервые сесть за парту, хоть и с опозданием на год от сестры-двойняшки Лизы.

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Обе девочки появились на свет раньше срока, но врачи не заметили никаких отклонений ни у одной из них. Однако позже родители поняли, что одна из дочек не реагирует на красочные игрушки и часто смотрит в одну точку.

"В семь месяцев у Вики отслоилась сетчатка. А затем начались операции. До года их уже сделали две. Мы объехали специализированные больницы Иркутска, Калуги, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы. Всего уже сделано десять операций", — рассказала сайту kp.ru мама двойняшек Ольга.

Женщина отметила, что сейчас один глаз дочки вообще не видит, а второй лишь различает формы больших предметов и вспышки света. В прошлом году Лиза пошла в школу, а Вика очень расстроилась, что не сможет учиться вместе с сестрой. Несмотря на то что девочка научилась играть на фортепиано и занимается лёгкой атлетикой, она всё равно весь год грезила о школе.

Вика с сестрой Лизой. Фото © kp.ru

Вика с сестрой Лизой. Фото © kp.ru

"Мы переживаем, что ей будет сложно [в школе] без специального сопровождающего — тьютора. Специалист очень нужен рядом, чтобы помочь достать нужный учебник к уроку, дойти до класса, до туалета или столовой", — пояснила Ольга.

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Мечту девочки исполнил благотворительный фонд "Солнечный город", который пять лет подряд проводит акцию "Дети вместо цветов". Так, благодаря неравнодушным новосибирцам у Вики скоро появится свой тьютор. По словам сотрудницы фонда Дарьи Лабунец, месяц работы такого специалиста стоит примерно 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 82% российских учителей предпочли бы получить на 1 сентября лишь один букет. Как считают педагоги, средства, сэкономленные на покупке цветов, можно было бы направить на приобретение чего-нибудь полезного для класса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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