Российский суд признал информацию на сайте iHerb запрещённой

Центральный районный суд города Барнаула признал запрещённой информацию, размещённую на сайте интернет-магазина iHerb, передают "Ведомости". Если решение вступит в силу, доступ к ресурсу в России может быть ограничен.

Как уточняется, суд удовлетворил иск прокуратуры Барнаула, поданный после обращения Алтайской региональной общественной организации потребителей "Народный контроль". Организация отметила, что на сайте iHerb выставлены товары, содержащие наркотические и психотропные вещества, гомеопатические препараты под видом БАД без регистрационных удостоверений, а также спортивное питание, которое запрещено ввозить в страну без особого разрешения Минспорта.

Всего "Народный контроль" насчитал на сайте iHerb более 2000 позиций, нарушающих российские законы, однако не все они оказались в исковом заявлении. В организации отметили, что распространение противоправной информации создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.

Принятое судом решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Если представители iHerb не подадут апелляцию, то Роскомнадзор может включить русскоязычный интернет-магазин в Единый реестр сайтов с запрещённой информацией. После этого операторы связи должны будут ограничить доступ к ресурсу в течение суток.