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Байден признался Зеленскому, что хотел бы посетить Украину ещё раз

Встреча лидеров США и Незалежной проходит в эти минуты в Белом доме. Американский президент уже успел заявить о приверженности Вашингтона суверенитету Украины.

1 сентября, 18:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/jeffmason1/status/1433130578229055488/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jeffmason1</a></p>

Фото © Twitter / jeffmason1

Президент Соединённых Штатов Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне признался, что хотел бы ещё раз посетить Незалежную. Слова американского лидера передаёт пресс-пул Белого дома.

Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме. Видео © Twitter / dailyaz1

Как видно на записи со встречи, в ходе общения с Байденом Зеленский решился снять с лица защитную маску, после чего расплылся в улыбке.

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Напомним, сегодня, 1 сентября, Владимир Зеленский проводит переговоры с президентом США Джо Байденом. При этом американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог Борис Межуев раскрыл Лайфу причины такого решения.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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