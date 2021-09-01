Байден признался Зеленскому, что хотел бы посетить Украину ещё раз
Встреча лидеров США и Незалежной проходит в эти минуты в Белом доме. Американский президент уже успел заявить о приверженности Вашингтона суверенитету Украины.
Фото © Twitter / jeffmason1
Президент Соединённых Штатов Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне признался, что хотел бы ещё раз посетить Незалежную. Слова американского лидера передаёт пресс-пул Белого дома.
Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме. Видео © Twitter / dailyaz1
Как видно на записи со встречи, в ходе общения с Байденом Зеленский решился снять с лица защитную маску, после чего расплылся в улыбке.
Напомним, сегодня, 1 сентября, Владимир Зеленский проводит переговоры с президентом США Джо Байденом. При этом американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог Борис Межуев раскрыл Лайфу причины такого решения.
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