"Авангард" обыграл ЦСКА в первом матче нового сезона КХЛ и взял Кубок Открытия

Омский "Авангард" выиграл первый матч нового сезона КХЛ и стал обладателем Кубка Открытия. Встреча в Балашихе завершилась со счётом 2:0.

Автором первой шайбы нового сезона стал Петер Цегларик, который открыл счёт в стартовом периоде. Ближе к концу матча преимущество "ястребов" удвоил Корбэн Найт. Ближе к концу встречи третью шайбу в ворота "армейцев" забросил всё тот же Цегларик, а вскоре дубль оформил и Найт.