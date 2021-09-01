"Авангард" обыграл ЦСКА в первом матче нового сезона КХЛ и взял Кубок Открытия
Напомним, что именно "ястребы" являются действующими обладателями Кубка Гагарина.
Фото © ХК "Авангард"
Омский "Авангард" выиграл первый матч нового сезона КХЛ и стал обладателем Кубка Открытия. Встреча в Балашихе завершилась со счётом 2:0.
Автором первой шайбы нового сезона стал Петер Цегларик, который открыл счёт в стартовом периоде. Ближе к концу матча преимущество "ястребов" удвоил Корбэн Найт. Ближе к концу встречи третью шайбу в ворота "армейцев" забросил всё тот же Цегларик, а вскоре дубль оформил и Найт.
Добавим, что именно "Авангард" является действующим обладателем Кубка Гагарина и лучшей командой КХЛ. В финальной серии они были сильнее ЦСКА.
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