Зеленский на встрече с Байденом выразил желание обсудить роль США в урегулировании в Донбассе
Американский лидер в свою очередь отметил приверженность Вашингтона суверенитету Незалежной. Перед переговорами он объявил о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнёрству с Украиной.
Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом, которая проходит в эти минуты в Овальном кабинете Белого дома, высказал желание обсудить роль Соединённых Штатов в урегулировании конфликта в Донбассе.
"[Хотел бы обсудить], какая роль может быть у США путём подключения их к процессу мирного урегулирования в Донбассе", — заявил украинский лидер.
President Biden meets with Ukrainian President Volodymyr Zelensky pic.twitter.com/fLAGMeRE75— The Hill (@thehill) September 1, 2021
Байден перед переговорами с Зеленским объявил, что свою работу возобновит Комиссия по стратегическому партнёрству с Украиной. Кроме того, будет заключено рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнёрства, Киеву направят пакет военной помощи объёмом 60 миллионов долларов.
Как уже писал Лайф, сам Байден успел заявить Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины.
Напомним, сегодня, 1 сентября, Владимир Зеленский проводит переговоры с президентом США Джо Байденом. При этом американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог Борис Межуев раскрыл Лайфу причины такого решения.
Зеленский прибыл в Вашингтон 30 августа с трёхдневным визитом и провёл совместно с другими членами украинской делегации несколько встреч. Так, глава Украины заявил о новом этапе сотрудничества Украины с США. Он отметил важность для Киева поддержки Вашингтона, в том числе по вопросу вступления страны в НАТО. Страны подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнёрства.
Комментариев: 0