Зеленский на встрече с Байденом выразил желание обсудить роль США в урегулировании в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом, которая проходит в эти минуты в Овальном кабинете Белого дома, высказал желание обсудить роль Соединённых Штатов в урегулировании конфликта в Донбассе.

"[Хотел бы обсудить], какая роль может быть у США путём подключения их к процессу мирного урегулирования в Донбассе", — заявил украинский лидер.

President Biden meets with Ukrainian President Volodymyr Zelensky pic.twitter.com/fLAGMeRE75 — The Hill (@thehill) September 1, 2021

Байден перед переговорами с Зеленским объявил, что свою работу возобновит Комиссия по стратегическому партнёрству с Украиной. Кроме того, будет заключено рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнёрства, Киеву направят пакет военной помощи объёмом 60 миллионов долларов.

Как уже писал Лайф, сам Байден успел заявить Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины.

Напомним, сегодня, 1 сентября, Владимир Зеленский проводит переговоры с президентом США Джо Байденом. При этом американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог Борис Межуев раскрыл Лайфу причины такого решения.