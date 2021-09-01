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В Киеве заявили о подготовке "на высоком уровне" встречи Путина и Зеленского

При этом никакой конкретики там предоставить не готовы: ни возможных сроков, ни места проведения переговоров.

1 сентября, 19:11
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Подготовительные процессы встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского проходят "на высоком уровне". Об этом сообщил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.

В беседе с РИА "Новости" он не назвал страну, в которой мог бы пройти российско-украинский саммит. Однако Москву Любченко отверг сразу, но отметил, что возможной локацией может быть выбран и Крым. О сроках проведения саммита также не уточняется.

"В любое время": В Киеве напомнили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

"В любое время": В Киеве напомнили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.

Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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