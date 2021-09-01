"Это какой-то бред собачий": Понасенков после треш-свадьбы Моргенштерна назвал его человеком без ума и культуры
По его мнению, такие люди засоряют своим присутствием информационное пространство и вредят ему, разрушая эстетику.
Фото © instagram.com/morgen_shtern
Публицист Евгений Понасенков рекомендовал СМИ не возводить ситуации, связанные с рэпером Моргенштерном, в ранг выдающегося события и призвал журналистов не рассказывать о "подобных маргиналах". По его мнению, таким людям место в психбольнице.
"Это какой-то бред собачий. Ясно, что люди без ума, без культуры пытаются как-то выпендриться, чтобы на них обратили внимание", — охарактеризовал Понасенков в интервью Пятому каналу происходящее вокруг скандального рэпера.
Историк считает, что нужно быть выше и не обращать внимания на "этих бактерий", которые засоряют своим присутствием информационное пространство и вредят ему, разрушая эстетику. Всё это формирует современную несчастную эпоху.
"Но мы должны себя уважать и просто игнорировать этот шлак. А если научно, то, безусловно, это должны комментировать врачи-психиатры", — заключил Евгений Понасенков.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн в платье невесты устроил треш-вечеринку из своей свадьбы. Люди в масках забрали Алишера — как объяснили гостям, для дачи показаний. После чего жених явился народу уже в неожиданном образе — с букетом в руках.
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