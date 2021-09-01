Публицист Евгений Понасенков рекомендовал СМИ не возводить ситуации, связанные с рэпером Моргенштерном, в ранг выдающегося события и призвал журналистов не рассказывать о "подобных маргиналах". По его мнению, таким людям место в психбольнице.

"Это какой-то бред собачий. Ясно, что люди без ума, без культуры пытаются как-то выпендриться, чтобы на них обратили внимание", — охарактеризовал Понасенков в интервью Пятому каналу происходящее вокруг скандального рэпера.

Историк считает, что нужно быть выше и не обращать внимания на "этих бактерий", которые засоряют своим присутствием информационное пространство и вредят ему, разрушая эстетику. Всё это формирует современную несчастную эпоху.

"Но мы должны себя уважать и просто игнорировать этот шлак. А если научно, то, безусловно, это должны комментировать врачи-психиатры", — заключил Евгений Понасенков.