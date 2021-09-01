В Турции зарегистрировали рекордное за четыре месяца число умерших от ковида
В республике за сутки было выявлено почти 24 тысячи новых пациентов с инфекцией, проведено свыше 300 тысяч тестов на коронавирус.
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Минздрав Турции сообщил о максимальном за четыре месяца суточном приросте умерших от коронавируса. За последние 24 часа скончалось 290 пациентов, заразившихся CoViD-19, в прошлый раз столь высокие значения фиксировались в начале мая.
"Сегодня сделано 302 869 тестов, выявлено 23 946 новых случаев CoViD-19, умерло 290 человек", — указано в релизе ведомства.
Максимальный суточный прирост заразившихся ковидом с начала пандемии в Турции был зафиксирован в апреле этого года и составил 63 082 случая. Уже в июне показатель остановился на уровне пяти-семи тысяч человек, а в июле пошёл на увеличение. А максимальное число умерших от коронавируса за сутки в стране составляет 394, антирекорд был поставлен 30 апреля.
Ранее Лайф писал, что Санкт-Петербург в очередной раз обошёл Москву по числу выявленных за сутки случаев коронавируса. В предыдущий раз подобное случилось ещё 10 августа. Всего же за 24 часа инфекция подтвердилась более чем у 18 тысяч жителей России.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пока не планируют возобновлять масштабные праздники. При этом проведение фестивалей уже разрешили, однако пока без народных гуляний и мастер-классов. В свою очередь иммунолог Николай Крючков спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса. Причём предсказание не вселяет оптимизма. Не исключено, что человечеству придётся привыкнуть к существованию ковида.
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