В Турции зарегистрировали рекордное за четыре месяца число умерших от ковида

Минздрав Турции сообщил о максимальном за четыре месяца суточном приросте умерших от коронавируса. За последние 24 часа скончалось 290 пациентов, заразившихся CoViD-19, в прошлый раз столь высокие значения фиксировались в начале мая.

"Сегодня сделано 302 869 тестов, выявлено 23 946 новых случаев CoViD-19, умерло 290 человек", — указано в релизе ведомства.

Максимальный суточный прирост заразившихся ковидом с начала пандемии в Турции был зафиксирован в апреле этого года и составил 63 082 случая. Уже в июне показатель остановился на уровне пяти-семи тысяч человек, а в июле пошёл на увеличение. А максимальное число умерших от коронавируса за сутки в стране составляет 394, антирекорд был поставлен 30 апреля.

Ранее Лайф писал, что Санкт-Петербург в очередной раз обошёл Москву по числу выявленных за сутки случаев коронавируса. В предыдущий раз подобное случилось ещё 10 августа. Всего же за 24 часа инфекция подтвердилась более чем у 18 тысяч жителей России.