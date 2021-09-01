В России уникальный антиковидный препарат "Мир-19", не имеющий аналогов, находится на завершающем этапе второй фазы клинических исследований. Согласно прогнозам учёных, лекарством смогут воспользоваться пациенты всех возрастов. Об этом сообщил директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Муса Хаитов в беседе с RT.

По словам эксперта, "Мир-19" прошёл полный цикл доклинических испытаний, в рамках которых стало известно, что препарат безопасен и относится к классу малотоксичных соединений. В связи с этим разработчики получили разрешение от Минздрава РФ на проведение первой фазы, в ходе которой подтвердилась безопасность лекартства "Мир-19". А от исследований второго этапа испытаний, по словам эксперта, учёные не ждут, что у препарата могут возникнуть "какие-либо серьёзные побочные эффекты".

"Сегодня мы проводим вторую фазу клинических испытаний, где будет подтверждена его безопасность уже у пациентов, больных коронавирусом. Очень хочется надеяться, что он будет доступен как пожилым пациентам, так и самым маленьким детям", — рассказал Хаитов.

Он также подчеркнул, что, в отличие от вакцины, "Мир-19" является лекарственным препаратом, который "приводит к снижению вирусной нагрузки" у пациента с коронавирусом. Принимая это лекарство, по словам Хаитова, человек сможет поправиться быстрее.

"Сейчас подходит к завершению вторая фаза клинических исследований препарата. После подачи отчёта регулятору мы будем инициировать процедуру регистрации. В первую очередь препарат будет доступен в стационарах, то есть тем пациентам, которым он наиболее нужен. Сейчас очень активно идёт работа по масштабированию, по созданию промышленной технологии, чтобы в дальнейшем препарат, безусловно, был доступен всем слоям населения", — отметил директор института.

Кроме того, к препарату проявляют интерес и зарубежные страны, в частности Япония и Южная Корея, в связи с чем планируется его экспорт за пределы территории России. "Хотелось бы помочь как можно большему количеству людей, которые могут потенциально заболеть коронавирусом", — заключил Муса Хаитов.

Как уже писал Лайф, препарат будет назначаться для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Он находится на завершающем этапе второй фазы клинических исследований.