"Препарат абсолютно уникальный, аналогов нет": Учёный рассказал об антиковидном лекарстве "Мир-19"
Заявки на экспорт российской разработки в другие страны есть уже сейчас. Приобрести препарат хотят, в частности, Япония и Южная Корея.
Фото © Pixabay
В России уникальный антиковидный препарат "Мир-19", не имеющий аналогов, находится на завершающем этапе второй фазы клинических исследований. Согласно прогнозам учёных, лекарством смогут воспользоваться пациенты всех возрастов. Об этом сообщил директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Муса Хаитов в беседе с RT.
По словам эксперта, "Мир-19" прошёл полный цикл доклинических испытаний, в рамках которых стало известно, что препарат безопасен и относится к классу малотоксичных соединений. В связи с этим разработчики получили разрешение от Минздрава РФ на проведение первой фазы, в ходе которой подтвердилась безопасность лекартства "Мир-19". А от исследований второго этапа испытаний, по словам эксперта, учёные не ждут, что у препарата могут возникнуть "какие-либо серьёзные побочные эффекты".
"Сегодня мы проводим вторую фазу клинических испытаний, где будет подтверждена его безопасность уже у пациентов, больных коронавирусом. Очень хочется надеяться, что он будет доступен как пожилым пациентам, так и самым маленьким детям", — рассказал Хаитов.
Он также подчеркнул, что, в отличие от вакцины, "Мир-19" является лекарственным препаратом, который "приводит к снижению вирусной нагрузки" у пациента с коронавирусом. Принимая это лекарство, по словам Хаитова, человек сможет поправиться быстрее.
"Сейчас подходит к завершению вторая фаза клинических исследований препарата. После подачи отчёта регулятору мы будем инициировать процедуру регистрации. В первую очередь препарат будет доступен в стационарах, то есть тем пациентам, которым он наиболее нужен. Сейчас очень активно идёт работа по масштабированию, по созданию промышленной технологии, чтобы в дальнейшем препарат, безусловно, был доступен всем слоям населения", — отметил директор института.
Кроме того, к препарату проявляют интерес и зарубежные страны, в частности Япония и Южная Корея, в связи с чем планируется его экспорт за пределы территории России. "Хотелось бы помочь как можно большему количеству людей, которые могут потенциально заболеть коронавирусом", — заключил Муса Хаитов.
Как уже писал Лайф, препарат будет назначаться для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Он находится на завершающем этапе второй фазы клинических исследований.
Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса. И, к сожалению, предсказание не вселяет оптимизма. Не исключено, что человечеству придётся привыкнуть к существованию ковида.
Лента новостей
В Киеве заявили о подготовке "на высоком уровне" встречи Путина и Зеленского
сегодня в 19:11
В Турции зарегистрировали рекордное за четыре месяца число умерших от ковида
сегодня в 19:09
"Это какой-то бред собачий": Понасенков после треш-свадьбы Моргенштерна назвал его человеком без ума и культуры
сегодня в 19:03
Комментариев: 0