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"Твиттер" заявил о запуске новой функции

Пока она будет в тестовом варианте и только для пользователей, использующих английский язык как основной.

1 сентября, 19:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

"Твиттер" запустил новую функцию. Она представляет собой новый режим безопасности, который блокирует нежелательные комментарии. Об этом говорится в блоге социальной сети.

"Мы представляем "Режим безопасности" — новую функцию, которая направлена на сокращение нежелательных взаимодействий. С сегодняшнего дня мы запускаем нашу функцию безопасности для небольшой тестовой группы на iOS, Android и Twitter.com, начиная с аккаунтов, которые используют английский язык", — говорится в блоге Twitter.

Благодаря этому режиму учётные записи, которые используют в своих твитах потенциально опасную лексику, будут заблокированы на семь дней. Пользователи, у которых будет включён режим безопасности, смогут просматривать информацию о твитах, которые были отмечены системой, а также о заблокированных учётных записях.

"Когда режим включён в ваших настройках, наши системы будут оценивать вероятность негативного взаимодействия, учитывая и содержание твита, и отношения автора с комментатором. Наша система принимает во внимание существующие отношения, так что аккаунты, на которые вы подписаны или с которыми периодически взаимодействуете, не будут автоматически блокироваться", — сообщает Twitter.

"Как раньше уже не будет": Эксперт объяснил, почему Роскомнадзор ещё не заблокировал "Твиттер"

"Как раньше уже не будет": Эксперт объяснил, почему Роскомнадзор ещё не заблокировал "Твиттер"

А ранее в Twitter появились две платные функции. Как заявили в компании, новшества должны "привлечь внимание ведущих диалоги людей и помочь им зарабатывать деньги".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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