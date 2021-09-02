Рассекречены документы о японском "чумном" оружии времён ВОВ

Заражать людей чумными блохами из специально сконструированной трости придумали японские военные в годы Второй мировой войны. Об изощрённых методах убийств средствами бактериологической войны стало известно из рассекреченных документов Архива внешней политики РФ.

Как пишет РИА "Новости", в числе обнародованных документов — докладная записка на имя министра иностранных дел СССР Вышинского, которую в 1950 году направил заведующий вторым Дальневосточным отделом МИД. К этому документу приложены списки уличённых в разработке и применении бактериологического оружия японских военных преступников. Их имена упоминаются в материалах военного трибунала в Хабаровске. И возглавляет этот перечень император Хирохито.

"Предложил использовать шоколад, начинённый бактериями сибирской язвы", — стоят отметки напротив некоторых фамилий из списка.

6 сентября на Международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы" ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности" представит рассекреченные архивные документы о планах Японии применить бактериологическое оружие против СССР во время Второй мировой войны. "Среди них будут трофейные документы, протоколы допросов и собственноручные показания солдат, офицеров и вольнонаёмных японской армии, а также материалы о фактах его применения, в том числе испытаниях на живых людях", — сообщает ФСБ РФ.