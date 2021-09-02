НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Нам всё равно": Вучич рассказал о резко изменившемся отношении Сербии к вступлению в ЕС

Вместе с тем в стране по-прежнему считают, что это лучшее место для жизни и работы граждан.

2 сентября, 02:19
<p>Александр Вучич. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aleksandar_Vu%C4%8Di%C4%87_2019_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Александр Вучич. Фото © Wikipedia

Сербия стала менее заинтересованной в вопросе членства страны в Евросоюзе. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отметив, что этот процесс затягивается и граждане не видят прогресса.

"Мы с большим энтузиазмом относились к процессу присоединения — сегодня это не так. Нам всё равно", — передаёт Bloomberg слова сербского лидера.

При этом, по его словам, Сербия по-прежнему привержена намерению войти в Евросоюз, который там считают лучшим местом в мире для жизни и работы.

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

Отметим, что ещё весной Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию из-за Косова. Политик сказал, что страна будет защищать свои национальные и государственные интересы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1