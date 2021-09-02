Сербия стала менее заинтересованной в вопросе членства страны в Евросоюзе. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отметив, что этот процесс затягивается и граждане не видят прогресса.

"Мы с большим энтузиазмом относились к процессу присоединения — сегодня это не так. Нам всё равно", — передаёт Bloomberg слова сербского лидера.

При этом, по его словам, Сербия по-прежнему привержена намерению войти в Евросоюз, который там считают лучшим местом в мире для жизни и работы.