"Нам всё равно": Вучич рассказал о резко изменившемся отношении Сербии к вступлению в ЕС
Вместе с тем в стране по-прежнему считают, что это лучшее место для жизни и работы граждан.
Александр Вучич. Фото © Wikipedia
Сербия стала менее заинтересованной в вопросе членства страны в Евросоюзе. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отметив, что этот процесс затягивается и граждане не видят прогресса.
"Мы с большим энтузиазмом относились к процессу присоединения — сегодня это не так. Нам всё равно", — передаёт Bloomberg слова сербского лидера.
При этом, по его словам, Сербия по-прежнему привержена намерению войти в Евросоюз, который там считают лучшим местом в мире для жизни и работы.
Отметим, что ещё весной Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию из-за Косова. Политик сказал, что страна будет защищать свои национальные и государственные интересы.
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