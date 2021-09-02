Восточный экономический форум открылся во Владивостоке

В этом году его основная тема — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

На острове Русский во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. Он будет проходить до 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема этого года — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

Часть гостей примет участие в форуме онлайн. Общее количество участников — около четырёх тысяч. Первый день начинается с бизнес-диалога Россия — АСЕАН. Также состоится пленарное заседание Международной научной конференции "Исторические и современные тренды развития отношений России и Монголии: навстречу 100-летнему юбилею" и другие мероприятия.