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Регион
Опубликовано 2 сентября 2021, 02:06

Восточный экономический форум открылся во Владивостоке

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В этом году его основная тема — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

На острове Русский во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. Он будет проходить до 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема этого года — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

Часть гостей примет участие в форуме онлайн. Общее количество участников — около четырёх тысяч. Первый день начинается с бизнес-диалога Россия — АСЕАН. Также состоится пленарное заседание Международной научной конференции "Исторические и современные тренды развития отношений России и Монголии: навстречу 100-летнему юбилею" и другие мероприятия.

В Кремле уточнили время вылета Путина во Владивосток и программу участия президента в ВЭФ
В Кремле уточнили время вылета Путина во Владивосток и программу участия президента в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток ещё накануне. На ВЭФ ему презентуют проект развития Дальнего Востока. В пятницу же в пленарном заседании кроме российского лидера в формате онлайн примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Монголии Ухнагийн Хурэлсух.

Лайф рассказывал, что участие в ВЭФ-2021 подтвердили представители более 50 стран.

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Андрей Григорьев
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