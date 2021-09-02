Восточный экономический форум открылся во Владивостоке
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
В этом году его основная тема — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.
На острове Русский во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. Он будет проходить до 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема этого года — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.
Часть гостей примет участие в форуме онлайн. Общее количество участников — около четырёх тысяч. Первый день начинается с бизнес-диалога Россия — АСЕАН. Также состоится пленарное заседание Международной научной конференции "Исторические и современные тренды развития отношений России и Монголии: навстречу 100-летнему юбилею" и другие мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток ещё накануне. На ВЭФ ему презентуют проект развития Дальнего Востока. В пятницу же в пленарном заседании кроме российского лидера в формате онлайн примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Монголии Ухнагийн Хурэлсух.
Лайф рассказывал, что участие в ВЭФ-2021 подтвердили представители более 50 стран.