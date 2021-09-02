МГУ вновь признан лучшим вузом России

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лучшим из российских вузов по версии THE World University Rankings 2022. При этом он занимает 158-е место в мировом списке.

Как пишет РИА "Новости", за год МГУ удалось подняться на 16 строчек и достичь лучшего результата за всё время существования этого рейтинга. На втором месте оказался Московский физико-технический институт, но вот в мировом рейтинге он входит в группу 201–250.

Далее следуют Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, которые попали в группу 301–350. В числе лучших российских вузов также Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет, вошедшие в группу 401–500.