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Опубликовано 2 сентября 2021, 00:55

В России подсчитали количество работающих на удалёнке

Фото © Pexels

Фото © Pexels

По сравнению с допандемийным периодом этот показатель вырос в сто раз — с 30 000 человек.

В удалённом формате сегодня в России работают 2,8–3 миллиона человек. Такие данные привёл министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Восточном экономическом форуме.

"На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удалённо и дистанционно продолжают трудиться 2,8–3 млн человек", — сказал он на сессии "Вызовы и перспективы российского рынка труда".

Министр уточнил, что до пандемии удалённо трудились около 30 тысяч человек. Во время пандемии этот показатель в России достигал 5–6 миллионов человек.

Российский рынок труда оправился от влияния пандемии
Российский рынок труда оправился от влияния пандемии

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток. Глава государства примет участие в VI Восточном экономическом форуме, где выступит на пленарной сессии, а также посетит морской тренажёрный центр университета имени адмирала Невельского.

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Арина Родионова
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