В России подсчитали количество работающих на удалёнке
По сравнению с допандемийным периодом этот показатель вырос в сто раз — с 30 000 человек.
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В удалённом формате сегодня в России работают 2,8–3 миллиона человек. Такие данные привёл министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Восточном экономическом форуме.
"На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удалённо и дистанционно продолжают трудиться 2,8–3 млн человек", — сказал он на сессии "Вызовы и перспективы российского рынка труда".
Министр уточнил, что до пандемии удалённо трудились около 30 тысяч человек. Во время пандемии этот показатель в России достигал 5–6 миллионов человек.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток. Глава государства примет участие в VI Восточном экономическом форуме, где выступит на пленарной сессии, а также посетит морской тренажёрный центр университета имени адмирала Невельского.
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