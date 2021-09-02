В России подсчитали количество работающих на удалёнке

По сравнению с допандемийным периодом этот показатель вырос в сто раз — с 30 000 человек.

В удалённом формате сегодня в России работают 2,8–3 миллиона человек. Такие данные привёл министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Восточном экономическом форуме.

"На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удалённо и дистанционно продолжают трудиться 2,8–3 млн человек", — сказал он на сессии "Вызовы и перспективы российского рынка труда".

Министр уточнил, что до пандемии удалённо трудились около 30 тысяч человек. Во время пандемии этот показатель в России достигал 5–6 миллионов человек.