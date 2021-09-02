Решила, что в Дубае: Врач МакSим рассказал о первых словах певицы после выхода из комы
Доктор вспоминает, что артистка поступила в больницу уже в тяжёлом состоянии и пришлось прибегать к экстренным решениям.
МакSим. Фото © Instagram/maksimartist
Очнувшись после длительной комы, певица МакSим (Марина Абросимова) предположила, что она в Дубае. Впервые о деталях лечения и восстановления артистки в стенах 52-й больницы Москвы рассказал лечащий врач звезды, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов. Так, например, он сообщил, что ЭКМО артистке проводили предельно осторожно, чтобы сохранить её голос. С первого мгновения весь медперсонал помнил, что возвращать к жизни предстоит певицу.
"Марина Сергеевна поступила с недоказанным ПЦР-тестом, то есть он у неё был отрицательный, но уже сформировавшимся иммуноглобулином G, то есть вопрос о том, коронавирусная инфекция или не коронавирусная инфекция, отпал. Она поступила на ИВЛ в тяжёлом состоянии, в прон-позиции, после нескольких суток попытки скомпенсировать её стандартно, респираторными методами — без эффекта", — вспоминает врач-анестезиолог Денис Павлов в интервью Елене Малышевой в передаче "Жить здорово!" на Первом канале.
На вопрос ведущей, может ли МакSим сейчас петь, доктор сразу и категорично заявляет: "Нет, она сейчас очень тихо говорит". Певица учится пока заново не только речевым и вокальным навыкам, но и обычным жизненным. Она приводит вес в норму, уже даже отвела детей в школу сама.
Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками.
13 августа журналистам удалось снять момент выписки артистки из больницы. МакSим передвигалась в инвалидном кресле, а на лице у неё были глухие затемнённые очки и маска. Позже сообщалось, что певице придётся отправиться в реабилитационный центр, однако эту информацию представители звезды опровергли.
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