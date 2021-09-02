Очнувшись после длительной комы, певица МакSим (Марина Абросимова) предположила, что она в Дубае. Впервые о деталях лечения и восстановления артистки в стенах 52-й больницы Москвы рассказал лечащий врач звезды, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов. Так, например, он сообщил, что ЭКМО артистке проводили предельно осторожно, чтобы сохранить её голос. С первого мгновения весь медперсонал помнил, что возвращать к жизни предстоит певицу.

"Марина Сергеевна поступила с недоказанным ПЦР-тестом, то есть он у неё был отрицательный, но уже сформировавшимся иммуноглобулином G, то есть вопрос о том, коронавирусная инфекция или не коронавирусная инфекция, отпал. Она поступила на ИВЛ в тяжёлом состоянии, в прон-позиции, после нескольких суток попытки скомпенсировать её стандартно, респираторными методами — без эффекта", — вспоминает врач-анестезиолог Денис Павлов в интервью Елене Малышевой в передаче "Жить здорово!" на Первом канале.