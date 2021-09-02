Во время широко освещаемого полёта корабля Unity-22 компании Virgin Galactic 11 июля произошёл инцидент. Космолёт с владельцем компании, миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту отклонился от заданного курса, что грозило ему аварийной посадкой. Об этом пишет The New Yorker.

Как отмечает газета, расследованием инцидента занялось Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Известно, что на высоте около 15 километров Unity-22 отделился от самолёта-носителя и за счёт своих двигателей поднялся на высоту около 86 километров. Через несколько минут космолёт начал снижение и приземлился в космопорте Америка (штат Нью-Мексико).