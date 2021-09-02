Миллиардер полетел не туда: Стало известно об инциденте на борту космолёта Virgin Galactic
Федеральное авиационное управление США разбирается в происшествии. Оно грозило аварийной посадкой.
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Во время широко освещаемого полёта корабля Unity-22 компании Virgin Galactic 11 июля произошёл инцидент. Космолёт с владельцем компании, миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту отклонился от заданного курса, что грозило ему аварийной посадкой. Об этом пишет The New Yorker.
Как отмечает газета, расследованием инцидента занялось Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Известно, что на высоте около 15 километров Unity-22 отделился от самолёта-носителя и за счёт своих двигателей поднялся на высоту около 86 километров. Через несколько минут космолёт начал снижение и приземлился в космопорте Америка (штат Нью-Мексико).
По данным издания, Unity-22 отклонился от запланированной траектории. Вероятно, это случилось из-за того, что во время взлёта двигатели работали на несколько секунд дольше. Это грозило аварийной посадкой за пределами ВПП. В кабине сработала сигнализация. Детали теперь выясняет ФАУ.
Напомним, старт корабля Брэнсона задержался на полтора часа из-за погодных условий, в воздух он поднялся в 17:40 по московскому времени. Позже стало известно, что миллиардер совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22. После возвращения на Землю предприниматель был в приподнятом настроении и аплодировал успеху своей команды. Совершив успешный полёт, миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля.
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