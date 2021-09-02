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Больше десяти видов животных в России признаны вероятно исчезнувшими

Среди них тюлень-монах и лошадь Пржевальского. Перечень в Красной книге продолжает расти.

1 сентября, 23:41
<p>Лошади Пржевальского. Фото © ТАСС/Zuma</p>

Лошади Пржевальского. Фото © ТАСС/Zuma

В России могут быть навсегда исчезнувшими ещё 11 видов животных. Такие данные обнародовало Минприроды России.

Как говорится в статье ведомства для "Коммерсанта", речь идёт в том числе о красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, тюлене-монахе и лошади Пржевальского. По данным Минприроды, на территории России за последние 400 лет точно исчезло девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан, морская корова.

"Ещё 11 объектов животного мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие. Среди них популяция атлантического осетра бассейна Чёрного моря, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, лошадь Пржевальского и другие", — говорят в Минприроды.

В ведомстве обращают внимание на тот факт, что список животных в Красной книге России продолжает расти. В ней сейчас 443 объекта животного мира и 676 видов растений.

10 животных, которые скоро исчезнут с лица земли, если человечество вовремя не очнётся

10 животных, которые скоро исчезнут с лица земли, если человечество вовремя не очнётся

Ранее Лайф рассказывал, что треть животных и растений планеты может исчезнуть к 2070 году. Исследователи ожидают, что живущие в тропиках существа будут вымирать быстрее других.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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