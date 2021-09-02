Когда 1 "Ы" — не предел: Эксперт рассказал, из-за чего в России появилась проблема переполненности школ
Решать эту проблему можно разными способами. Например, строительством новых учебных заведений, но это "дорого и долго".
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Основная причина, которая вызвала резкий дефицит мест в некоторых российских школах, — это волнообразность рождаемости, заявил руководитель Центра мониторинга и статистики образования Марк Агранович. Численность детского населения просто сейчас увеличилась.
"Какие-то школы были закрыты из-за того, что они были слишком маленькими, и считалось, что они неэффективны и их слишком невыгодно содержать", — сообщил Агранович в беседе с радио "Комсомольская правда".
Самый простой способ решить проблему, считает эксперт, — сделать обучение в две смены. Но он же, по мнению Аграновского, и самый неосуществимый: все хотят учиться в первую смену. Строить новые школы — тоже решение, но проблемы и с ним.
"Это, во-первых, дорого, а во-вторых, долго", — отметил Агранович.
Ранее Лайф сообщал, что в краснодарской школе набрали первые классы на все буквы алфавита — от А до Я. В последние годы в кубанскую столицу переезжает всё больше людей — судя по всему, социальная инфраструктура не успевает за растущим количеством жителей.
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