Основная причина, которая вызвала резкий дефицит мест в некоторых российских школах, — это волнообразность рождаемости, заявил руководитель Центра мониторинга и статистики образования Марк Агранович. Численность детского населения просто сейчас увеличилась.

"Какие-то школы были закрыты из-за того, что они были слишком маленькими, и считалось, что они неэффективны и их слишком невыгодно содержать", — сообщил Агранович в беседе с радио "Комсомольская правда".

Самый простой способ решить проблему, считает эксперт, — сделать обучение в две смены. Но он же, по мнению Аграновского, и самый неосуществимый: все хотят учиться в первую смену. Строить новые школы — тоже решение, но проблемы и с ним.

"Это, во-первых, дорого, а во-вторых, долго", — отметил Агранович.