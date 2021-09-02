Результаты матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года — игры сборной России против команды Хорватии — можно назвать удовлетворительными. Так считает новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

"Нельзя сказать, что я доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворён, если обыграем сборные Кипра и Мальты. Сейчас волнения нет, есть уже "отходняк", — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Он отметил, что временами сборную России буквально загоняли на свою половину поля. Объяснил это тем, что у хорватской команды есть довольно сильные игроки.

"Как бы ты не сопротивлялся, они тебе противостоят, приходится опускаться. Связываю это с высоким мастерством игроков соперника", — отметил Карпин.

Главный тренер российской сборной рассказал, что его раздражение во время матча было связано с тем, что порой игроки действовали торопливо с мячом в тех ситуациях, когда можно было взять паузу.

"Понятно, что это от большого желания. По самоотдаче могу только поблагодарить команду", — добавил он.