"Двигаемся дальше": Карпин подвёл итоги игры российской сборной против хорватов
Он считает, что члены команды действовали торопливо с мячом в тех ситуациях, когда можно было взять паузу.
Валерий Карпин. Фото © ТАСС/АР
Результаты матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года — игры сборной России против команды Хорватии — можно назвать удовлетворительными. Так считает новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.
"Нельзя сказать, что я доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворён, если обыграем сборные Кипра и Мальты. Сейчас волнения нет, есть уже "отходняк", — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.
Он отметил, что временами сборную России буквально загоняли на свою половину поля. Объяснил это тем, что у хорватской команды есть довольно сильные игроки.
"Как бы ты не сопротивлялся, они тебе противостоят, приходится опускаться. Связываю это с высоким мастерством игроков соперника", — отметил Карпин.
Главный тренер российской сборной рассказал, что его раздражение во время матча было связано с тем, что порой игроки действовали торопливо с мячом в тех ситуациях, когда можно было взять паузу.
"Понятно, что это от большого желания. По самоотдаче могу только поблагодарить команду", — добавил он.
Лайф рассказывал, что сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче Карпина. За весь матч обе команды создали буквально несколько острых моментов, которые не привели к голам.
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