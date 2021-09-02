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Стримеры на день объявили бойкот Twitch

По их мнению, платформа не уделяет достаточно времени хейтерам, которые оставляют массу оскорблений.

1 сентября, 22:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Целый ряд популярных стримеров объявили однодневный бойкот платформе Twitch. Акцию поддержали в том числе Rek It Raven, LuciaEverBlack и Shineypen. Они считают, что Twitch ничего не делает для борьбы с потоками оскорбительных комментариев.

"Продолжаем борьбу. Аплодисменты LuciaEverblack и ShineyPen за то, что помогли мне с этим! #ADayOffTwitch, 1 сентября не выходи в эфир", написал Rek It Raven в своём твиттере.

Твит Rek It Raven оценило более десяти тысяч человек, а также создали сервер в Discord, где каждый может высказаться о рейдах хейтеров. Участники бойкота надеются, что оказываемое на площадку давление поможет ускорить выход обновления, которое решит проблемы с потоком оскорбительных комментариев.

"Лучший способ привлечь внимание большой компании — это ударить по их карманам. Не давайте им получить доход от рекламы, не давайте им половину ваших ресурсов 1 сентября. Давайте заставим Twitch сделать Twitch лучше", — написал присоединившийся к акции La Whoo.

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Ранее Лайф рассказывал, как модели обманули Twitch, зарабатывая на откровенных стримах. Девушки пытаются заработать больше подписчиков и денег, используя лазейку в правилах платформы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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