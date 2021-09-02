Зеленский попросил Байдена о санкциях в защиту "безопасности Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден в ходе встречи в Белом доме 1 сентября обсудили гарантии энергетической безопасности Украины и возможности американских санкций за её нарушение. Об этом рассказал глава Незалежной по итогам встречи.

"Есть вопрос энергетической безопасности. Есть кое-какие гарантии, о которых говорил господин президент со мной лично. Он понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины, но эти гарантии будут ещё разрабатываться", — отметил Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".