Зеленский попросил Байдена о санкциях в защиту "безопасности Украины"
По словам главы республики, он услышал заверения в готовности Штатов принимать такие меры.
Фото © Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден в ходе встречи в Белом доме 1 сентября обсудили гарантии энергетической безопасности Украины и возможности американских санкций за её нарушение. Об этом рассказал глава Незалежной по итогам встречи.
"Есть вопрос энергетической безопасности. Есть кое-какие гарантии, о которых говорил господин президент со мной лично. Он понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины, но эти гарантии будут ещё разрабатываться", — отметил Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".
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По словам президента Украины, он увидел готовность Белого дома отвечать санкциями в случае нарушения этой энергетической безопасности. Как заявил Зеленский, "США будут готовы к введению санкционной политики".
Напомним, ранее на встрече в Овальном кабинете Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения.
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