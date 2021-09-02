Natura Siberica прекращает производство и работу десятков магазинов















Производитель косметики Natura Siberica заявил о прекращении производства и продажи товаров под брендом компании, а также остановке работы 80 магазинов сети. Пресс-служба объясняет это тем, что Ирина Трубникова, совладелицы холдинга, расторгает лицензионный договор на использование брендов Natura Siberica, "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Kitchen и других знаков, которые умерший в этом году основатель бизнеса и её бывший муж Андрей Трубников ранее перерегистрировал на эстонскую компанию OU Good Design.

"Мы вынуждены временно прекратить использование этих товарных знаков в нашей деятельности до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж. Мы надеемся, что эти, безусловно, вынужденные действия с нашей стороны будут носить временный характер и в скором времени производство и сбыт продукции вернётся в свой обычный рутинный режим", — цитирует Forbes президента Natura Siberica Сергея Буйлова.

Использование бренда без разрешения грозит, по заявлению Ирины Трубниковой, уголовной ответственностью и изъятием продукции из оборота, поясняет Forbes. По словам же Буйлова, будучи членом правления OU Good Design и "выражая очевидную личную неприязнь законно избранному менеджменту российской части группы Natura Siberica", Трубникова "не придумала ничего лучше, как парализовать наше производство и сбыт". Представитель Трубниковой прокомментировал это заявление как "капитуляцию".

"Своим признанием он расписывается в неспособности управлять компаниями масштаба Natura Siberica и в своей некомпетентности как руководителя", — сказал он журналу Forbes. Как уточняет издание, Буйволов занял пост в августе после смены доверительного управляющего долями основателя компании Андрея Трубникова, который умер в январе 2021 года.

Между тем на своей странице в "Фейсбуке" компания сообщает, что сегодня утром сотрудники московского офиса Natura Siberica обнаружили себя забаррикадированными на своих рабочих местах. По словам работников, возле бизнес-центра припаркованы новые чёрные джипы с охраной, а одна из сотрудниц видела на территории офиса человека с автоматом. До этого на странице было размещено официальное заявление Ирины Юрьевны Трубниковой об ограничении действий "рейдеров", заканчивающееся словами: "Я приняла важное решение: ограничить рейдеров, захвативших Natura Siberica, в правах пользования товарными знаками и вместе с моими партнёрами возродить выдающуюся российскую компанию!"

Ранее Лайф сообщал, что 13 августа сотрудники Natura Siberica пожаловались на то, что новое руководство "захватило" офис. Назначенный "президент" организации заблокировал пропуска почти двухсот сотрудников. А тем, кто работает на удалёнке, без объяснения причин отключили доступ к компьютерам.