СМИ: Афганских беженцев на Украине предложили размещать в закрытых тюрьмах

Украинское МВД ожидает прибытия в страну около пяти тысяч украинских беженцев. Часть из них ведомство предлагает разместить в закрытых тюрьмах. Об этом, как сообщают СМИ, говорится в письме министра внутренних дел Дениса Монастырского к украинскому премьеру Денису Шмыгалю.

Как пишет "Dетектив-Info", в распоряжении которого и оказалось это письмо, такая инициатива появилась не просто так: Госмиграция заявляет, что страна может не справиться с таким наплывом беженцев.

В письме отмечается, что уже сейчас в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства находится 161 человек. Волынский, Черниговский и Николаевский депортационные центры в целом могут обеспечить местом пребывания около 400 беженцев. Ещё максимум 300 мест можно разместить, установив палатки на территории пунктов для нелегалов. В общей сложности Украина может разместить две тысячи человек, а вот оставшиеся три предлагают размещать в тюрьмах.

Как говорится в обращении Монастырского, речь идёт об Ирпенском исправительном центре и Бучанской исправительной колонии. Оба учреждения находятся на территории Киевской области, и они смогут принять по полторы тысячи человек, но, согласно тюремным расчётам, четыре квадратных метра на человека. По предварительной смете стоимость необходимого ремонта зданий оценивается примерно в сто миллионов гривен.