"Позорище": Пресс-секретарь Зеленского дополнил скандальный снимок приличным, но лучше не стало
Представитель главы государства попытался обыграть неловкую ситуацию, в которой оказался. Он предложил подписчикам самим выбрать фото.
Сергей Никифоров. Коллаж © LIFE / Фото © Instagram / sergii.nykyforov
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров дополнил свою скандальную публикацию в "Инстаграме", которая вызвала шквал критики и очень нелестных комментариев в его адрес. Теперь рядом со снимком, на котором он с высунутым языком "держит" за кончик монумент Вашингтону, есть другой — на нём Никифоров задумчиво смотрит вдаль.
"1 или 2", — попытался пресс-секретарь президента обыграть ситуацию, будто представляя подписчикам возможность выбрать лучший.
Стоит посмотреть в комментарии, чтобы понять, что шутку Никифорова всё равно не оценили. Там пишут, что эта ситуация — позорище, унижение Украины, преступление против государства.
Отметим, что монумент Вашингтону, который особо почитается в США, — это гранитный обелиск высотой 169 метров. Это самое высокое сооружение в столице США. Монумент был воздвигнут в 1848–1884 годах как памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону.
Как уже ранее сообщал Лайф, новый пресс-секретарь у Зеленского появился в июле текущего года. Сергей Никифоров окончил факультет журналистики Киевского национального университета. До назначения на должность он вёл новости на телеканале "Украина 24", также долгое время работал на телеканале Euronews. Стоит отметить, что Сергей является земляком Зеленского, так как родился в Кривом Роге.
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