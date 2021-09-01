Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров дополнил свою скандальную публикацию в "Инстаграме", которая вызвала шквал критики и очень нелестных комментариев в его адрес. Теперь рядом со снимком, на котором он с высунутым языком "держит" за кончик монумент Вашингтону, есть другой — на нём Никифоров задумчиво смотрит вдаль.

"1 или 2", — попытался пресс-секретарь президента обыграть ситуацию, будто представляя подписчикам возможность выбрать лучший.

Стоит посмотреть в комментарии, чтобы понять, что шутку Никифорова всё равно не оценили. Там пишут, что эта ситуация — позорище, унижение Украины, преступление против государства.

Отметим, что монумент Вашингтону, который особо почитается в США, — это гранитный обелиск высотой 169 метров. Это самое высокое сооружение в столице США. Монумент был воздвигнут в 1848–1884 годах как памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону.