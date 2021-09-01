"Детей прячь!": Мощный смерч легко раскидал лежаки на берегу моря в Сочи
Отдыхающие сначала с юмором комментировали приближение воронки, но затем им стало не до шуток.
Мощный смерч легко раскидал лежаки на берегу моря в Сочи. Видео © Соцсети
На берег в сочинской Кудепсте с моря вышел смерч. Воронка легко взметнула в воздух тяжёлые зонтики и пластиковые лежаки. Туристы сначала шутили и снимали всё на видео, а затем стало не до смеха. Раздались крики и призывы спасать детей.
"Пошёл-пошёл! Боря, держи лежаки!" — командовал за кадром снимающий. Когда побережье "взлетает" вверх, видно, как то ли от паники, то ли от ветра люди падают, слышно: "Детей прячь!"
Это третий смерч за сегодня у берегов Кудепсты — до него два прошлись рядом друг с другом над Чёрным морем. По сообщениям местной администрации, на курорте готовы эвакуационные пункты.
Экстренные службы предупреждают, что с ночи и до конца суток 2 сентября 2021 года, а также в течение ночи и утра 3 сентября 2021 года на территории города-курорта Сочи ожидаются штормы и другие неблагоприятные гидрометеорологические явления. Спасатели просят не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.
"Местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, возможен град. Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с. На реках возможны подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объёма", — говорится в сообщении Администрации Сочи.
Ранее Лайф сообщал, что рыбак снял, как ураган "Ида" разносит всё за его окном, и эти кадры хуже любого фильма-катастрофы. Смельчак даже открыл окно, несмотря на бушующий ветер со скоростью 240 километров в час, и теперь родные не могут связаться с ним уже третий день.
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