Рыбак снял, как ураган "Ида" разносит всё за его окном, и эти кадры хуже любого фильма-катастрофы

Смельчак даже открыл окно, несмотря на бушующий ветер со скоростью 240 километров в час, и теперь родные не могут связаться с ним уже третий день.