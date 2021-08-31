Рыбак снял, как ураган "Ида" разносит всё за его окном, и эти кадры хуже любого фильма-катастрофы
Смельчак даже открыл окно, несмотря на бушующий ветер со скоростью 240 километров в час, и теперь родные не могут связаться с ним уже третий день.
Житель Луизианы Реймонд Сериньи смог запечатлеть редкие кадры того апокалипсиса, который проходил за его окном. На юге США ураган "Ида" не пожалел никого, разнося дома и постройки, а также устраивая аварии на линии электропередачи. Поэтому любопытный мужчина решил показать миру ураган вблизи, пока у него есть возможность.
Видео © Facebook / Raymond Serigny
Реймонд запустил прямой эфир и попытался открыть окно, которое поддалось только ненамного, намертво застряв. Рыбак придерживал шторы рукой, снимая, как на улице всё побелело от ветра и дождя и как сильные порывы можно было заметить невооружённым взглядом. Всё это вкупе с жуткими завываниями создавало неприятную картинку.
Ролик Реймонда посмотрели более 1,6 млн раз, а в комментариях пользователи Сети со всего мира переживали за состояние мужчины. Позднее он сообщил, что ураган выбил окно и ветер с дождём оказались в его доме, поэтому Реймонд спрятался в другой комнате. А под роликом его племянник заявил, что связь с дядей он потерял уже пару дней назад. Вероятно, из-за проблем с электричеством — из-за катастрофы более 700 тыс. жителей США остались без света. Урагану "Ида" присвоена четвёртая категория по шкале Саффира – Симпсона — предпоследняя, и скорость ветра при ней достигает 251 км/ч.
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