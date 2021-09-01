В Белом доме напомнили об условиях принятия Украины в НАТО

Вашингтон не может единолично принимать решения о членстве отдельных государств в НАТО. Об этом напомнила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Думаю, важно понимать, что это не то решение, которое принимают Соединённые Штаты", — отметила она.

Псаки подчеркнула, что, прежде чем поднимать вопрос о приёме Украины в НАТО, она должна выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического альянса.

"Есть шаги, которые должна сделать Украина, они хорошо знают какие. Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста. Мы, конечно, поддерживаем усилия, направленные на это", — подчеркнула Псаки.