В Белом доме напомнили об условиях принятия Украины в НАТО
В Вашингтоне полагают, что Киеву о них хорошо известно. В том числе это модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста.
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Вашингтон не может единолично принимать решения о членстве отдельных государств в НАТО. Об этом напомнила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Думаю, важно понимать, что это не то решение, которое принимают Соединённые Штаты", — отметила она.
Псаки подчеркнула, что, прежде чем поднимать вопрос о приёме Украины в НАТО, она должна выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического альянса.
"Есть шаги, которые должна сделать Украина, они хорошо знают какие. Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста. Мы, конечно, поддерживаем усилия, направленные на это", — подчеркнула Псаки.
Ранее в НАТО не исключили вступления Украины в альянс, несмотря на войну в Донбассе. Глава представительства альянса считает, что со стороны союза принято уже много конкретных шагов солидарности и поддержки.
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