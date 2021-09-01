Скучные нули: Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче Карпина
За весь матч обе команды создали буквально несколько острых моментов, которые не привели к голам.
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Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче под руководством Валерия Карпина. Встреча в "Лужниках" завершилась со счётом 0:0.
За весь матч команды создали буквально несколько опасных моментов, которые не привели к забитым мячам. Самые реальные шансы у нашей сборной не использовали дебютант национальной команды Арсен Захарян и Алексей Ионов.
После четырёх матчей в активе сборной России и Хорватии по семь очков. В следующем матче команда Валерия Карпина на выезде сыграет против Кипра.
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