Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче под руководством Валерия Карпина. Встреча в "Лужниках" завершилась со счётом 0:0.

За весь матч команды создали буквально несколько опасных моментов, которые не привели к забитым мячам. Самые реальные шансы у нашей сборной не использовали дебютант национальной команды Арсен Захарян и Алексей Ионов.