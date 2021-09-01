США решили дополнительно выделить Украине 463 млн долларов
Предполагается, что эти деньги будут потрачены на программы, ориентированные на демократию, судебную реформу, укрепление прав человека.
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США собираются выделить Киеву в этом году дополнительно ещё 463 млн долларов помощи. Об этом сказано в совместном заявлении США и Украины о стратегическом партнёрстве, опубликованном в среду на сайте офиса украинского президента.
"Правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 млрд долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 млн долларов помощи в этом году", — говорится в заявлении.
Согласно опубликованной информации, эти деньги должны будут быть потраченными на развитие демократии, защиту прав человека, развитие местного самоуправления, децентрализацию и судебную реформу.
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А ранее в США выделили резервные $100 миллионов для оказания военной помощи Киеву. Но Незалежная пока не получит эти средства.
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