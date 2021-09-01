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США решили дополнительно выделить Украине 463 млн долларов

Предполагается, что эти деньги будут потрачены на программы, ориентированные на демократию, судебную реформу, укрепление прав человека.

1 сентября, 20:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США собираются выделить Киеву в этом году дополнительно ещё 463 млн долларов помощи. Об этом сказано в совместном заявлении США и Украины о стратегическом партнёрстве, опубликованном в среду на сайте офиса украинского президента.

"Правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 млрд долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 млн долларов помощи в этом году", говорится в заявлении.

Согласно опубликованной информации, эти деньги должны будут быть потраченными на развитие демократии, защиту прав человека, развитие местного самоуправления, децентрализацию и судебную реформу.

Про Россию, транзит газа и гумпомощь: Принято совместное заявление по итогам визита Зеленского в США

Про Россию, транзит газа и гумпомощь: Принято совместное заявление по итогам визита Зеленского в США

А ранее в США выделили резервные $100 миллионов для оказания военной помощи Киеву. Но Незалежная пока не получит эти средства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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