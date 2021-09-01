США решили дополнительно выделить Украине 463 млн долларов

США собираются выделить Киеву в этом году дополнительно ещё 463 млн долларов помощи. Об этом сказано в совместном заявлении США и Украины о стратегическом партнёрстве, опубликованном в среду на сайте офиса украинского президента.

"Правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 млрд долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 млн долларов помощи в этом году", — говорится в заявлении.

Согласно опубликованной информации, эти деньги должны будут быть потраченными на развитие демократии, защиту прав человека, развитие местного самоуправления, децентрализацию и судебную реформу.