Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме. Видео © Twitter / dailyaz1

Заискивающим назвали поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с его американским коллегой Джо Байденом пользователи соцсетей. Комментаторы обсудили "странные" действия украинского лидера, высмеяли его за излишнюю "хлопотность". На кадрах из Белого дома видно, что в начале встречи он вдруг снимает маску, всё время нервно потирает ноги и "подобострастно" смотрит на хозяина Белого дома.

"Даже здесь лицом "хлопочет" невпопад", — пишут комментаторы. "А когда Зеленский перестанет смешить россиян?! Неужели нет предела совершенству у комика?", "Наконец-то хозяин изволил принять холопа", "Теперь я точно знаю, что если комика сделать президентом, то станет не до смеха", — отмечают в соцсетях.

"Чувствуйте себя как дома, мисс Левински", — шутит один из комментаторов. Есть и некое сочувствие положению Зеленского в Америке: "Какой Зеленский смешной и одновременно жалкий". Некоторые подметили даже такие детали, как непредусмотренная высота кресел на встрече: "В кресле утонул. Не по росту трон. Детский сад". И даже угощение подверглось обсуждению в Интернете: "Печеньки — это символично. Самый позорный визит", "Ну, ради таких печенек стоило в Америку поехать!"

Но основная доля шуток всё же отсылает к "заискивающей" манере поведения одного президента на фоне равнодушно спящего состояния другого. "Посмотрел запись встречи. Дед выглядит бодро, выспался", "Ездить по миру с протянутой рукой не стыдно?" — пишут под видео этой встречи в Сети.