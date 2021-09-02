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"Хлопочет невпопад": Поведение Зеленского на фоне полуспящего Байдена высмеяли в соцсетях

Комментаторы отметили такие детали, как решение Зеленского вдруг снять маску, заискивающее выражение его лица.

1 сентября, 21:08

Кадр из Видео © Телеграм-канал / Телеканал "Дом"

Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме. Видео © Twitter / dailyaz1

Заискивающим назвали поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с его американским коллегой Джо Байденом пользователи соцсетей. Комментаторы обсудили "странные" действия украинского лидера, высмеяли его за излишнюю "хлопотность". На кадрах из Белого дома видно, что в начале встречи он вдруг снимает маску, всё время нервно потирает ноги и "подобострастно" смотрит на хозяина Белого дома.

"Даже здесь лицом "хлопочет" невпопад", — пишут комментаторы. "А когда Зеленский перестанет смешить россиян?! Неужели нет предела совершенству у комика?", "Наконец-то хозяин изволил принять холопа", "Теперь я точно знаю, что если комика сделать президентом, то станет не до смеха", — отмечают в соцсетях.

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"Чувствуйте себя как дома, мисс Левински", — шутит один из комментаторов. Есть и некое сочувствие положению Зеленского в Америке: "Какой Зеленский смешной и одновременно жалкий". Некоторые подметили даже такие детали, как непредусмотренная высота кресел на встрече: "В кресле утонул. Не по росту трон. Детский сад". И даже угощение подверглось обсуждению в Интернете: "Печеньки — это символично. Самый позорный визит", "Ну, ради таких печенек стоило в Америку поехать!"

Но основная доля шуток всё же отсылает к "заискивающей" манере поведения одного президента на фоне равнодушно спящего состояния другого. "Посмотрел запись встречи. Дед выглядит бодро, выспался", "Ездить по миру с протянутой рукой не стыдно?" — пишут под видео этой встречи в Сети.

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Ранее Лайф писал, что по итогам визита Зеленского в США было принято совместное заявление. В нём говорится, что к 30-летию независимости Украины отношения двух стран "крепче, чем когда-либо".

Зеленский прибыл в Вашингтон 30 августа с трёхдневным визитом и провёл совместно с другими членами украинской делегации несколько встреч. Так, глава Украины заявил о новом этапе сотрудничества Украины с США. После переговоров американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог Борис Межуев раскрыл Лайфу причины такого решения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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