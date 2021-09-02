Директор института "Станкина" задержан по делу о масштабных хищениях

В Москве в рамках следствия по делу о многомиллионных хищениях инвестиционных средств задержан директор института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ "Станкин" Григорий Зусев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, с задержанным провели следственные действия, после чего обратились в суд для заключения его под стражу. Судья постановил отправить фигуранта дела под домашний арест.

В Тверском суде уточнили, что Зусев будет находиться там до начала октября. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным агентства, проверку в отношении сотрудников вуза инициировал Минпромторг. Поводом стали подозрения, что там не выполняли установленные государственным контрактом объёмы работ, представляли фиктивные подряды. Общую сумму ущерба могут оценить в полмиллиарда рублей.