Иммунолог рассказал о малоизвестном симптоме ковида

Если человек заболел SARS-CoV-2, то у него наблюдается снижение гемоглобина и возрастает уровень ферритина. Об этом симптоме рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Самый неявный симптом, что это ковид, это снижение уровня гемоглобина. Этот вирус выбивает из гемоглобина железо. Этот симптом неявный, потому что это видно только через лабораторию. Там резко растёт такая молекула — ферритин, которая пытается поймать это железо, при этом падает гемоглобин", — сказал Жемчугов в беседе с URA.ru.

Другой врач — Владимир Болибок рассказал, что при заражении ковидом также могут возникать различные сыпи на коже, пузыри на ладонях и подошвах стоп.