Роналду забил 110-й гол за сборную и установил мировой рекорд

Новый мировой рекорд установил португальский футболист Криштиану Роналду — он забил 110-й гол в своей карьере за сборную страны. Этот мяч позволил ему стать лучшим в мире по количеству голов, забитых за национальные команды, и превзойти достижение бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи. Он завершил свою карьеру ещё в 2007-м.

1 сентября Португалия играла против ирландской команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2022. Криштиану отличился на 89-й минуте матча. Со счётом 2:1 завершилась игра в пользу команды Роналду. В предыдущий раз футболист побил мировой рекорд в конце июня во время игры против французов. То был 109-й гол в его карьере.