Стало известно, сколько самолётов и вертолётов досталось талибам

После вывода войск США из Афганистана в "наследство" радикальному движению "Талибан"* досталось 48 самолётов и вертолётов. В каком они состоянии, доподлинно неизвестно. Об этом пишет Daily Mail.

Taliban fighters storm into the Kabul International Airport, wielding American supplied weapons, equipment & uniforms – after the U.S. Military have completed their withdrawal. Fighters celebrated with gunfire & chants through the night. #Afghanistan https://t.co/kyktWDxTrU pic.twitter.com/DM75FapxkB — Marcus Yam 文火 (@yamphoto) August 30, 2021

Как отмечает газета, в конце июня на счету армии Афганистана было 167 единиц авиационной техники, в том числе 108 вертолётов и 59 самолётов. Также до взятия Кабула талибами в Узбекистан афганские военные успели перекинуть 46 единиц, в том числе 24 вертолёта. Американские военные перед вылетом в США привели в неисправность 73 единицы авиационной техники.

Исходя из математических подсчётов, талибам досталось 48 единиц различной авиатехники. Сколько из них самолётов и вертолётов, а также каково их состояние, неизвестно.

Как рассказывал Лайф, сразу после сдачи американцами аэропорта Кабула репортёр показал, как талибы в форме США осматривают "подаренные" им вертолёты. Примечательно, что в ангаре оказались CH-46E Sea Knight. На винтокрылых машинах этой модели в 1975 году эвакуировали американцев из Сайгона.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.