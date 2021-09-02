Стало известно, сколько самолётов и вертолётов досталось талибам
Часть из них стала "наследством" от прежних властей страны. Но есть и такая техника, которую бросили американцы.
Фото © twitter / yamphoto
После вывода войск США из Афганистана в "наследство" радикальному движению "Талибан"* досталось 48 самолётов и вертолётов. В каком они состоянии, доподлинно неизвестно. Об этом пишет Daily Mail.
Taliban fighters storm into the Kabul International Airport, wielding American supplied weapons, equipment & uniforms – after the U.S. Military have completed their withdrawal. Fighters celebrated with gunfire & chants through the night. #Afghanistan https://t.co/kyktWDxTrU pic.twitter.com/DM75FapxkB— Marcus Yam 文火 (@yamphoto) August 30, 2021
Как отмечает газета, в конце июня на счету армии Афганистана было 167 единиц авиационной техники, в том числе 108 вертолётов и 59 самолётов. Также до взятия Кабула талибами в Узбекистан афганские военные успели перекинуть 46 единиц, в том числе 24 вертолёта. Американские военные перед вылетом в США привели в неисправность 73 единицы авиационной техники.
Исходя из математических подсчётов, талибам досталось 48 единиц различной авиатехники. Сколько из них самолётов и вертолётов, а также каково их состояние, неизвестно.
Как рассказывал Лайф, сразу после сдачи американцами аэропорта Кабула репортёр показал, как талибы в форме США осматривают "подаренные" им вертолёты. Примечательно, что в ангаре оказались CH-46E Sea Knight. На винтокрылых машинах этой модели в 1975 году эвакуировали американцев из Сайгона.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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