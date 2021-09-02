Россия – Хорватия 0:0: Пять вопросов к Карпину после скучного матча сборной Тренер нашей команды говорил, что его устроят и семь очков после сентябрьских матчей. Путь к этой цифре он, можно сказать, начал. 1 сентября, 21:59 Фото © РФС

Со времён Евро-2020 прошло несколько месяцев. Наша сборная, казалось, уже шагнула вперёд, сменила тренера, и от неё начали чего-то ждать. Однако первая игра против Хорватии никаких глобальных изменений не показала, а потому возникают вопросы к новому главному тренеру Валерию Карпину.

Где нападающие?

Тренерский штаб вызвал сразу пять вратарей и лишь трёх нападающих. В их числе — лучший игрок РПЛ в августе Фёдор Смолов. Однако стартовый состав удивил более чем серьёзно. В нём не оказалось ни одного нападающего, а Константин Тюкавин и вовсе не попал в заявку на этот матч. Отсутствие форвардов поначалу казалось незаметным. Однако впоследствии стало понятно, что в атаке у нашей сборной ничего не клеится.

То ли Валерий Карпин перехитрил всех и самих себя, то ли пытался удивить соперника. Но, кажется, что ни того, ни другого не получилось. Наша сборная смотрелась блёкло и скучно в атаке. Соответственно, хочется спросить: а где же были форварды в столь важной игре? Да, во втором тайме вышел Антон Заболотный. Но, будем честны, этого появления мы особо не заметили.

Опять играем от обороны?

Этот вопрос вытекает сам собой из первого. С далеко не самыми сильными хорватами наша команда играла не то чтобы трусливо, но уж как-то порой слишком осторожно, словно боясь действовать "первым номером". Хотя именно этого от неё ждали 20 тысяч болельщиков на трибунах и миллионы людей возле телеэкранов. В итоге снова пасы назад, отсутствие продвижения. Хотя, казалось, и футболистов для этого в состав ввели. К примеру, Арсена Захаряна.

Почему же так? Вся страна ждала яркого и искромётного футбола, а увидела достаточно грустное действо. Справедливости ради отметим, что так было не весь матч. Всё-таки в редкие моменты наши выходили в атаки. Однако ключевое слово "редкие".

Почему так скучно?

Ещё один логично вытекающий вопрос. Наверняка часть смотревших матч зрителей начала зевать ещё в первом тайме. Особенно минуты так после 30-й. Было стойкое ощущение, что команды борются не за выход на чемпионат мира, а играют какой-то рядовой товарищеский матч.

И вроде не было вопросов к отдаче или мотивации. Было видно, что наши футболисты стараются, но в целом — мы посмотрели скучнейшее зрелище. Примерно то же самое мы видели и до Евро-2020, и местами во время него. Видим это же и сейчас.

Захарян — единственное светлое пятно?

Как бы ни было смешно и странно, а лидером сборной России стал её самый молодой игрок. Арсен Захарян уже давно закрепился в статусе главной надежды всея отечественного футбола. Его дебюта в сборной ждали очень давно, и он получился весьма интересным. Чуть ли не единственный опасный момент матча — его заслуга. Захарян мастерски одним движением убрал защитника хорватов и классно пробил. Но забить не получилось.

Но больше удивляет другое: а где были остальные? Где яркий и мощный Головин из "Монако"? Где Алексей Миранчук или же Дмитрий Баринов? Где быстрые фланги от Марио Фернандеса или Вячеслава Караваева? Опытные футболисты сборной ни оставили никакого хорошего впечатления. Порадовать, пожалуй, смог лишь Денис Черышев, который вышел во втором тайме и добавил скорости.

Что изменилось?

Главный вопрос: что изменил Валерий Карпин? Согласитесь, что если бы вам не сказали, что главный тренер сборной не Станислав Черчесов, то вы бы и не сильно заметили его отсутствия. Безусловно, что-то новое увидеть можно. К примеру, нет длинных забросов на столба, которым был Артём Дзюба. Гораздо больше передач низом, но продвижения они никакого не принесли.

По сути, сборная России пока что так и не сделала столь желанного шага вперёд. Валерий Карпин принял разобранную команду в ужасном состоянии. Стало ли лучше? Сложно сказать. Скорее нет, чем да. Вероятнее всего, сильнее на этот вопрос удастся ответить после игр с Кипром и Мальтой. Бонусом зададим вопрос и всем нашим читателям.

А чего мы ждали?

На этот вопрос важно ответить максимально честно. Давайте быть реалистами: надеяться на то, что за месяц-полтора сборная России заиграет в феноменально другой футбол, и всё это лишь из-за прихода Карпина, было бы утопично. Нужно понимать, что игроки от смены наставника сборной выше классом не стали. Это всё те же наши футболисты, которых два месяца назад мы, не всех, но всё же, критиковали за позор на Евро-2020.

Впрочем, Карпина и сборную хочется ещё и похвалить. Сборная местами была очень хороша и показывала зачатки достаточно интересного футбола. Другое дело, что сегодня против нас играли совсем не вице-чемпионы мира. Это была какая-то полуживая сборная Хорватии, которая, кажется, то ли решила не тратить много сил, то ли не могла ничего предложить нашим. Интересные и оптимистичные моменты в игре команды Карпина были, а потому надеемся на хорошее и светлое будущее.

Авторы Шамиль Гаджиев