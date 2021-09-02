"Не всегда в солнечной атмосфере": Зеленский дал оценку его встрече с Байденом
По словам украинского президента, претензий лично к нему или к работе его команды у Белого дома нет.
Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с лидером США Джо Байденом прошла в обстановке продуктивной, но "не всегда в солнечной". Такую оценку переговорам он дал в интервью украинским СМИ.
"В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор", — сказал Зеленский журналистам после двухчасовых переговоров.
По его словам, негатива со стороны США не было ни к Украине в целом, ни конкретно к его команде. Зеленский признался, что это ему приятно.
Напомним, ранее на встрече в Овальном кабинете Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения.
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