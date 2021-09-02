Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с лидером США Джо Байденом прошла в обстановке продуктивной, но "не всегда в солнечной". Такую оценку переговорам он дал в интервью украинским СМИ.

"В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор", — сказал Зеленский журналистам после двухчасовых переговоров.