В России предложили резко увеличить размер штрафов за драки

Причиной такой инициативы послужили участившиеся массовые побоища с участием мигрантов в Москве и Санкт-Петербурге.

Увеличить штраф за драки в пять раз предлагают в Госдуме РФ. Ужесточение наказания послужит сдерживающим фактором и позволит свести хулиганство на нет, уверен заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Сейчас административная санкция составляет от 500 рублей до тысячи. Сумму нужно поднять до пяти тысяч, считает парламентарий.

"Целесообразно увеличить административное наказание, чтобы свести к минимуму массовые драки", — рассказал Выборный "Известиям".

Собеседник газеты объясняет такую инициативу участившимися массовыми драками с участием мигрантов. По мнению Выборного, повышение суммы штрафа повлияет на снижение происшествий, поскольку для иностранных работников это довольно большая сумма.

"Многократное нарушение влечёт за собой выдворение или уголовную ответственность. А вот за однократное назначают маленький штраф. Нужно, чтобы гости нашего государства понимали неотвратимость наказания, иначе правовой нигилизм будет расти", — уверен политик.

Однако не все его коллеги согласны с эффективностью такой меры. Так, депутат от КПРФ Николай Арефьев считает, что не с кого будет в реальности эти деньги взять, так как "дерётся-то нищета". В "Справедливой России" хоть и не высказывались против, но озвучили мнение, что лучше не "строгость наказания, а его неотвратимость". В ЛДПР предположили, что документ не пройдёт фильтр исполнительной власти. Профессор Государственного университета управления Владимир Волох заявил, что повышение штрафа за мелкое хулиганство существенно не повлияет на поведение мигрантов — в первую очередь нужно работать с лидерами объединений.

Сообщества приезжих крайне закрытые, бизнес они ведут всей диаспорой, поэтому и на драки выходят толпой, говорят собеседники газеты. Важно повышать культурный уровень и информировать о российском законодательстве "через своих" же. Профсоюз трудящихся-мигрантов, сообщают "Известия", выступает против драк, но за участившимися такими эпизодами видит нерешённые проблемы иностранных граждан. По данным председателя профсоюза, в Москве сейчас трудится один миллион приезжих, а по всей стране — до четырёх миллионов. За последние полтора месяца в Москве и Подмосковье произошло как минимум пять крупных драк с участием трудовых мигрантов. Не обошлось без этого и в Северной столице.