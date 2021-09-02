В правительстве анонсировали новые функции на портале госуслуг

Региональные проекты расширят возможности портала "Госуслуги". Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, такие предложения уже направлены на рассмотрение в правительство.

"Теперь у нас есть привязанные между собой федеральные стратегии и стратегии в субъектах, их реализация позволит нам достичь показателей национальной цели "Цифровая трансформация", входящей в нацпроект "Цифровая экономика". Самые важные направления — это цифровизация госуслуг и переход субъекта на надёжную и современную ИТ-инфраструктуру", — уточнил Чернышенко в беседе с Urа.ru.

По словам замдиректора департамента координации программ и проектов Минцифры России Юрия Зарубина, органы власти, которые оказывают гражданам различные соцуслуги, будут планово переводить самые востребованные из них в электронный вид.

"В стратегиях также указаны программные продукты на базе отечественных технологий, что является ключевым мероприятием, помогающим обеспечить независимость российской инфраструктуры и защищённость киберпространства", — подчеркнул чиновник.