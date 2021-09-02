НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В правительстве анонсировали новые функции на портале госуслуг

Органы власти, которые оказывают гражданам различные соцуслуги, будут планово переводить самые востребованные из них в электронный вид.

1 сентября, 23:22
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Региональные проекты расширят возможности портала "Госуслуги". Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, такие предложения уже направлены на рассмотрение в правительство.

"Теперь у нас есть привязанные между собой федеральные стратегии и стратегии в субъектах, их реализация позволит нам достичь показателей национальной цели "Цифровая трансформация", входящей в нацпроект "Цифровая экономика". Самые важные направления — это цифровизация госуслуг и переход субъекта на надёжную и современную ИТ-инфраструктуру", — уточнил Чернышенко в беседе с Urа.ru.

По словам замдиректора департамента координации программ и проектов Минцифры России Юрия Зарубина, органы власти, которые оказывают гражданам различные соцуслуги, будут планово переводить самые востребованные из них в электронный вид.

"В стратегиях также указаны программные продукты на базе отечественных технологий, что является ключевым мероприятием, помогающим обеспечить независимость российской инфраструктуры и защищённость киберпространства", — подчеркнул чиновник.

Россиян предложили допускать к порно через "Госуслуги"

Россиян предложили допускать к порно через "Госуслуги"

Ранее сообщалось, что "Госуслуги" ускорят в 10 раз за счёт внедрения искусственного интеллекта. Благодаря новшеству качество электронного документооборота будет улучшено минимум в 2,5 раза.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1