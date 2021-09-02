Российский рынок труда оправился от влияния пандемии
По словам министра, показатель безработицы в среднем по стране снизился до уровня 4,5%.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Рынок труда в России в целом вернулся к тем показателям, которые были до начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Восточном экономическом форуме. По его словам, об этом свидетельствуют последние данные Росстата.
"По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень", — констатировал Котяков.
По его словам, уровень безработицы в России сократился до показателя 4,5%. В прошлом году после начала пандемии коронавируса это были 4,6-4,7%.
Как рассказывал Лайф, ранее в Минтруда сообщали об уменьшении количества официально зарегистрированных безработных в стране до 1,11 миллиона человек, что на 60% ниже показателя начала года.
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