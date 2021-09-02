Российский рынок труда оправился от влияния пандемии

Рынок труда в России в целом вернулся к тем показателям, которые были до начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Восточном экономическом форуме. По его словам, об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

"По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень", — констатировал Котяков.

По его словам, уровень безработицы в России сократился до показателя 4,5%. В прошлом году после начала пандемии коронавируса это были 4,6-4,7%.