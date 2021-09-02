На рынке труда неожиданный тренд: Где начался взрывной рост зарплат и за кем охотятся кадровики Сейчас заметно выросло число специалистов с высокими доходами — до 100 000 и больше. Причём это вовсе не топ-менеджеры. Кто стал получать больше и какие нюансы нужно учесть, чтобы прибавили зарплату? 1 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Кому больше всего повысили зарплату

Сильная жара, которая установилась этим летом, спровоцировала бурный рост спроса на установку кондиционеров. Мастеров катастрофически не хватало. В результате клиенты вынуждены были ждать специалиста по несколько недель, а то и месяц. Цены на эту услугу тоже взлетели. Если в прошлом году можно было установить кондиционер за 7000 рублей, то в этом нормой стало 20 000. Такого ажиотажа не было даже в тяжёлый 2010 год, когда по всей Центральной России жара сопровождалась дымом и гарью от лесных пожаров.

— Этим летом в жаркие дни спрос на установку климатической техники вырос в 13 раз. Средний чек на услуги мастеров в пиковые дни увеличился более чем в два раза. Мастеров не хватало. Некоторые пользователи даже готовы были дополнительно отблагодарить мастера чаевыми за приоритетный выезд к ним, — рассказали в пресс-службе онлайн-сервиса услуг YouDo.

Мастера по установке кондиционеров признаются, что в среднем у них было по три заказа в день. Даже без особых усилий они легко получали по 300 000 рублей в месяц. И это ещё не предел.

Лето стало прибыльным временем не только для специалистов по климатической технике. До сих пор не удовлетворён спрос на таксистов и курьеров. Причём такие профессии востребованы вне зависимости от сезона. Об этом рассказал президент компании SuperJob Алексей Захаров. По его словам, курьеры с автомобилем могут зарабатывать по 150 000 в месяц. Если говорить про рабочие специальности, то большой спрос на сантехников. При активной занятости, отмечает Алексей Захаров, они могут получать и по 200 000.

— В некоторых сферах до сих пор наблюдается дефицит рабочей силы. Из-за этого происходит рост стоимости услуг. Например, средний чек за работы по ремонту техники увеличился на 11%. Средний чек в категории "Курьерские услуги" вырос почти на 10%. За ремонт транспорта сегодня придётся заплатить на 15% больше, чем в прошлом году, — рассказали в компании YouDo.

Свежее исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что среди сотрудников средних и крупных предприятий России 10,3%, то есть 2,84 миллиона человек, зарабатывают более 100 000 рублей в месяц. Для сравнения, в апреле 2019 года, до пандемии коронавируса, этот показатель составил 1,95 миллиона человек, или 7,2%. Таким образом, доля специалистов с высокими доходами с тех пор выросла на 45,6%.

— Сейчас наметился новый тренд. Расценки на рынке труда в регионах приближаются к московским. Дело в том, что в период пандемии многие специалисты уехали из Москвы. Они продолжили работать в своих компаниях на удалёнке, но жить вернулись в родной регион. Таким образом, московские деньги стали перетекать в другие области. Затем местные передовые компании стали платить больше и у себя в регионе. Так, для программистов в некоторых городах зарплата быстро выросла в два-три раза, — пояснил Алексей Захаров.

По его словам, это совершенно новая история для регионов, где привыкли платить меньше, чем в столице. Но эта тенденция сохранится, так как сейчас резко выросла конкуренция в борьбе за высококвалифицированных специалистов. Новые возможности для удалённой работы позволяют компаниям расширять географию поиска. Соответственно, местные работодатели конкурируют со столичными и вынуждены повышать зарплаты.

— Если говорить о секторах, где есть спрос на кадры и готовы платить больше, то в первую очередь это промышленность, сельхоз- и добывающий сектор из-за роста экспорта продовольственной продукции и природных ресурсов. Есть он и там, где традиционно было занято много мигрантов, которых сейчас крайне не хватает на стройках, в ЖКХ, опять же в аграрном секторе, в сфере услуг, — рассказал директор по развитию бизнеса "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

Из-за этого и вознаграждения в этих сферах показывали рост на протяжении прошлого года и растут сейчас. Плюс возросшая популярность удалённого потребления повышает спрос на услуги курьеров, водителей и складских рабочих. Сергей Сухоставец отметил, что в среднем за прошлый год зарплаты у них поднялись на 20–25%, а в некоторых регионах такие сотрудники стали получать и на 40% больше.

По его словам, нехватка людей на стройках вместе с высоким спросом на жильё из-за льготной ипотеки также привели к росту зарплат мастеров почти по всем специальностям. Например, год назад плиточник в столице в среднем получал 70 000 рублей в месяц, но уже в 2021 году средний размер зарплаты составил 100 000. В Петербурге средневзвешенный заработок представителей этой профессии поднялся на 25 000 рублей — с 65 000 до 90 000 в месяц. Примерно такими же темпами выросли зарплаты монтажников и арматурщиков. В среднем рост вознаграждений составил 25–30% по сравнению с прошлым годом.

— В Росстате подсчитали, что по итогам лета безработица в стране упала ниже 5%. Это стало возможным благодаря постепенному открытию экономики, первым шагам к восстановлению самых пострадавших отраслей вроде туризма и отельного бизнеса и переквалификации сотрудников. При этом не теряют актуальность технические специальности — разработчики, SMM, SEO, тестировщики, дизайнеры. Всё больше бизнеса переходит в онлайн, поэтому рынок испытывает потребность в таких специалистах, что отражается на оплате труда. В секторе квалифицированных специалистов — от инженеров до юристов — самый большой разброс по зарплате, который составляет почти 1900%. Такой же разрыв между усреднёнными стартовыми и топовыми позициями в финансах и СМИ, — отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Когда стоит менять профессию и где будут платить больше осенью

Впрочем, прежде чем переучиваться и менять профессию, экономисты советуют просчитать все плюсы и минусы такого шага. Дело в том, что взрывной рост зарплат определённых специалистов этим летом ещё не говорит о том, что такой же спрос на их услуги сохранится и в будущем. Особенно если мастеров на рынке станет больше.

— Есть сезонный всплеск доходов. Это специалисты, обслуживающие системы кондиционирования, например, или кровельщики, для которых сезон всегда чётко обозначен. В сезон заработки тут больше средних, но в остальное время показатели дохода выравниваются. В этом году с возвращением экономики к более-менее привычному образу жизни увеличивается спрос на рабочих строительных специальностей, работников сельского хозяйства, узких технических специалистов. Однако прежними остались доходы у бухгалтеров, юристов, экономистов и финансовых специалистов, врачей, преподавателей, — отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Таким образом, ситуация на рынке труда крайне неоднородная. Результаты исследования банка заработных плат hh.ru свидетельствуют о том, что динамика зарплат в России в нынешнем году повторяет тренды 2020 года, а именно есть небольшой рост зарплат на рынке труда, не успевающий за инфляцией. Что касается роста доходов, здесь темпы прироста сравнимы с темпами прироста за аналогичный период прошлого года. Снизился среднемесячный размер бонуса и увеличилась доля фиксированной части — последняя варьируется от 83% до 86%.

— Мы заметили рост дохода в таких отраслях, как информационные технологии, системная интеграция, Интернет (+11% за год), электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника (+5% ), непищевые товары народного потребления (+6%). Спад был заметен в отрасли химического производства и удобрений (–1%). Верхнюю строчку рейтинга по отраслям в России традиционно занимают зарплаты программистов и разработчиков ПО — как по уровню заработной платы, так и по её динамике относительно 2020 года. В тройку самых высокооплачиваемых отраслей также вошли строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование и продукты питания. Наименьший уровень зарплат в таких отраслях, как финансовый сектор, промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование, — рассказала директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина.

В компании YouDo заметили, что сейчас меньше зарабатывать стали юристы и бухгалтеры. Они стали получать на 17% меньше. Упали доходы и у виртуальных помощников. Они стали зарабатывать меньше на 9%.

Алексей Захаров обращает внимание: квалифицированных сотрудников не хватает практически в любой отрасли, по большинству специальностей. Именно им значительно повысили зарплату и именно за ними охотятся кадровики. Для работников, которые не показывают выдающихся результатов, ситуация иная. Они могут ждать повышения зарплаты годами, но его так и не будет. Соответственно, чтобы добиться прибавки, стоит следить за актуальными трендами в своей специальности. Совершенно не обязательно менять профессию, чтобы начать зарабатывать больше. Бывает, что достаточно повысить квалификацию или немного сменить специализацию.

Осенью ожидается рост спроса на услуги репетиторов, таксистов, курьеров, специалистов сектора IT. Вероятно, что по мере восстановления рынка снова начнут набирать специалистов в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

Авторы Нина Важдаева