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Опубликовано 2 сентября 2021, 00:18

Лайф и "Русфонд" поздравили первоклассников с Днём знаний

Детям подарили рюкзаки, канцелярские принадлежности, кружки и различные игрушки.

Лайф и "Русфонд" поздравили первоклассников с Днём знаний. Видео © LIFE

LIFE совместно с благотворительной организацией "Русфонд" поздравили первоклассников с Днём знаний. В этом году подарки вручили ученикам из Краснодарского края. Разноцветные рюкзаки, канцелярские принадлежности, кружки и игрушки — школьные наборы получили более 60 детей.

"Администрация средней общеобразовательной школы № 4 выражает огромную благодарность "Русфонду" и Лайфу за ту адресную помощь и подарки, которые они подготовили для наших первоклассников", — директор МБОУ СОШ № 4 Светлана Судакова.

Родители школьников поблагодарили редакцию LIFE и благотворительную организацию за оказанное внимание и поддержку.

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Школьники в День знаний нарисовали над Петербургом фигуру Пушкина, буквы алфавита и герб РФ

А ранее президент РФ Владимир Путин поздравил школьников с началом нового учебного года. Глава государства заметил, что одни из самых любимых праздников в стране — Рождество и Новый год, но 1 сентября — тоже новый год, новый учебный год.

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Артем Порвин
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