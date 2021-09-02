Детям подарили рюкзаки, канцелярские принадлежности, кружки и различные игрушки.

Лайф и "Русфонд" поздравили первоклассников с Днём знаний. Видео © LIFE

LIFE совместно с благотворительной организацией "Русфонд" поздравили первоклассников с Днём знаний. В этом году подарки вручили ученикам из Краснодарского края. Разноцветные рюкзаки, канцелярские принадлежности, кружки и игрушки — школьные наборы получили более 60 детей.

"Администрация средней общеобразовательной школы № 4 выражает огромную благодарность "Русфонду" и Лайфу за ту адресную помощь и подарки, которые они подготовили для наших первоклассников", — директор МБОУ СОШ № 4 Светлана Судакова.

Родители школьников поблагодарили редакцию LIFE и благотворительную организацию за оказанное внимание и поддержку.