США гарантируют введение новых санкций против "Северного потока – 2" в случае создания энергетических проблем Украине со стороны других государств. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Джо Байденом. Украинский глава назвал такую позицию "большой победой", при этом отметив, что вопрос нужно обсуждать далее.

"Пока что мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что, если со стороны РФ или со стороны других представителей, других сторон "Северного потока – 2" в случае его запуска будут нарушены какие-то вещи, которые предусматривают небезопасную ситуацию, энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против "Северного потока – 2", — заявил президент Украины журналистам по итогам переговоров.

Зеленский также заверил, что позиция Украины по "Северному потоку – 2" имеет значительную поддержку в Конгрессе США.

Напомним, 21 июля США и ФРГ опубликовали совместное заявление по итогам закрытых переговоров по "Северному потоку – 2". В документе говорилось, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Позднее Лайф сообщал, что в "Газпроме" отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.