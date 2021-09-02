Прохор Шаляпин рассказал, почему бросил лежащую на ИВЛ жену и приехал в Россию

Прохор Шаляпин оставил больную жену в Америке, а сам вернулся в Россию, потому что не увидел там от себя толку. Певец заявил об этом, когда на него накинулись с критикой во время съёмки ток-шоу.

"Да, я уехал в Москву, мне нужно было снять два клипа. Толку в США от меня всё равно нет. В больницу меня не пускают, но я постоянно узнаю новости о состоянии жены. И когда она уже более-менее оклемается, я смогу прилететь", — пояснил Шаляпин во время передачи "Пусть говорят" на Первом канале.

По его словам, пара собирается купить дом в Лас-Вегасе до января. А пока проживает в арендованном особняке.