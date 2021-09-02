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Прохор Шаляпин рассказал, почему бросил лежащую на ИВЛ жену и приехал в Россию

Его супруга находится в тяжёлом состоянии в одной из американских клиник с коронавирусом, а певец в это время посещает ток-шоу.

2 сентября, 00:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/shalyapin_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Фото © Instagram / shalyapin_official

Прохор Шаляпин оставил больную жену в Америке, а сам вернулся в Россию, потому что не увидел там от себя толку. Певец заявил об этом, когда на него накинулись с критикой во время съёмки ток-шоу.

"Да, я уехал в Москву, мне нужно было снять два клипа. Толку в США от меня всё равно нет. В больницу меня не пускают, но я постоянно узнаю новости о состоянии жены. И когда она уже более-менее оклемается, я смогу прилететь", — пояснил Шаляпин во время передачи "Пусть говорят" на Первом канале.

По его словам, пара собирается купить дом в Лас-Вегасе до января. А пока проживает в арендованном особняке.

Друг Прохора Шаляпина рассказал, почему тот не спешит в США к введённой в кому супруге

Друг Прохора Шаляпина рассказал, почему тот не спешит в США к введённой в кому супруге

А ранее Прохор Шаляпин рассказал Лайфу о состоянии госпитализированной с ковидом после свадьбы супруги. Исполнитель подтвердил информацию о том, что 42-летняя миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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