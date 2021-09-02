Прохор Шаляпин рассказал, почему бросил лежащую на ИВЛ жену и приехал в Россию
Его супруга находится в тяжёлом состоянии в одной из американских клиник с коронавирусом, а певец в это время посещает ток-шоу.
Фото © Instagram / shalyapin_official
Прохор Шаляпин оставил больную жену в Америке, а сам вернулся в Россию, потому что не увидел там от себя толку. Певец заявил об этом, когда на него накинулись с критикой во время съёмки ток-шоу.
"Да, я уехал в Москву, мне нужно было снять два клипа. Толку в США от меня всё равно нет. В больницу меня не пускают, но я постоянно узнаю новости о состоянии жены. И когда она уже более-менее оклемается, я смогу прилететь", — пояснил Шаляпин во время передачи "Пусть говорят" на Первом канале.
По его словам, пара собирается купить дом в Лас-Вегасе до января. А пока проживает в арендованном особняке.
А ранее Прохор Шаляпин рассказал Лайфу о состоянии госпитализированной с ковидом после свадьбы супруги. Исполнитель подтвердил информацию о том, что 42-летняя миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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