Отповедь извращенца: Простит ли Костюшкин человека, который изнасиловал его в 8-летнем возрасте, а теперь раскаивается Человек, который 40 лет назад надругался над детьми, среди которых был будущий певец, публично раскаялся и ищет способа извиниться лично перед солистом группы "Чай вдвоём". 1 сентября, 21:40 Фото © youtube.com/Super

Наказание

Его зовут Николай. Ему 59 лет, он живёт в Санкт-Петербурге. Полгода назад он увидел интервью Костюшкина и понял, что речь идёт о нём. К этому времени за его плечами уже были три тяжкие судимости, в том числе за изнасилование. Его признание — чистосердечное, сомнений нет. Мужчина недавно пережил ампутацию ноги и инсульт — жизнь его наказала. Да и за преступление, которое он совершил в отношении Костюшкина, ему ничего не будет, так как истёк срок давности.

Сын джазмена

Стас родился в творческой семье в Одессе. Отец был джазовым музыкантом. Когда его пригласили в Ленинградский инструментальный ансамбль джазовой музыки, вся семья перебралась в город на Неве. Мальчик рос хилым и робким. Его часто обижали старшеклассники. Это уже в пубертате он увлёкся дзюдо, и с тех пор спорт стал образом жизни. Мама, бывшая модель, старалась развивать сына как творческую натуру: театр, вокал, выступления. Так он и оказался на сцене. Но всё это будет потом, а тогда 8-летний Стасик пережил страшную травму.

Как это было

История произошла более 40 лет назад на территории завода возле Большеохтинского кладбища, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Гуляя на стройке с друзьями, Стас увидел парня и хотел уйти, но тот окликнул его и сказал: "Пацан, ты родителям своих друзей тогда покажешь, где я их закопал". Тогда Костюшкин понял, что его друзей сейчас убьют, и пошёл к ним.

В итоге этот человек заставил детей лечь на землю и открыть рот. Неподалёку стояла целая банда сверстников этого извращенца. Позже станет ясно, что это был спор и мерзавцы взяли своего товарища "на слабо".

Он достал член и засунул каждому в рот... Я ещё говорил, зачем вы это делаете? Я не понимал вообще, что это, зачем это происходит и что это такое. Мне 8 лет... И пахло табаком, вот этот запах — в кармане, видимо, привкус... И мне 48 лет, а я это не забыл, я так хорошо это помню... Мы тогда договорились все, что забыли про это. Никто и не понял, что произошло. Поняли, что это что-то плохое, но, что именно, никто не понял Стас Костюшкин Певец

Мотив

О таких случаях рассказывать действительно неприятно. С одной стороны, ты становишься персоной нон грата, с другой — тебя обвиняют в том, что ты "паришься на чернухе". Костюшкину это признание явно не прибавило очков — он рассказал именно для того, чтобы подобного избежали другие.

В душе моей этот страх... он, наверное, перерос в другой страх — за моих детей. Я понимаю прекрасно, что, если бы мой ребёнок пришёл и мне такое рассказал, я бы, наверное, убил бы этого человека Стас Костюшкин Певец

Чистилище

Скриншот © Telegram / "Плохие новости 18+"

Но жизнь и так наказала его. Он сам становился жертвой сексуального насилия, о чём рассказал только сейчас. Он три раза оказывался в тюрьме: за драку со смертельным исходом, за разбой и за изнасилование. Последнее преступление даже в тюрьме превращает жизнь человека в ад. У него есть дети, и даже недавно родился внук, но нянчиться с ним ему не суждено — здоровье не позволяет: ему ампутировали ногу, да ещё и во время операции случился инсульт.

Прощение

Согласится ли Стас поговорить с Николаем, неизвестно, сейчас он на отдыхе с семьёй. Его продюсер настроен категорично: "Пусть просит прощения у своего отца..." — заявил он журналистам. Но если вспомнить, с каким посылом певец сделал своё признание около года назад, то вполне логично было бы завершить эту историю. Простить или нет — это уже как сердце подскажет. Но изначально рассказывать о таких происшествиях Костюшкин назвал долгом каждого человека, тем более публичного.

Авторы Василий Климов